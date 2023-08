Tänzelfest-Lagerleben: Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung dauern an

Schwer am Kopf verletzt wurde ein 23-Jähriger bei einem Sturz nach dem Lagerleben in Kaufbeuren. Die Polizei geht weiteren Hinweisen von Zeugen nach.

08.08.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Noch immer ist nicht abschließend geklärt, was genau sich am Rande des Tänzelfestes 2023, in der Nacht von Samstag, 15., auf Sonntag, 16. Juli, in der Kaufbeurer Altstadt ereignet hat.

Bei Sturz am Kaufbeurer am Neptunbrunnen schwer am Kopf verletzt

Ein junger Mann war damals gegen 2 Uhr morgens, nach dem offiziellen Ende des Lagerlebens, im Bereich des Neptunbrunnen gestürzt - dabei hat er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Polizei ermittelt weiterhin wegen fahrlässiger Körperverletzung

Wie es zu dem Sturz gekommen ist, ermittelt die Polizei derzeit noch - die Beamten gehen von fahrlässiger Körperverletzung aus. Tatverdächtig ist ein 25 Jahre alter Mann.

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, haben sich inzwischen einige Zeugen bei der Polizei gemeldet. Mehrere Zeugen seien bereits vernommen worden.

Weitere Zeugen haben sich gemeldet

"Es gehen nach wie vor immer wieder Hinweise ein, denen die Kollegen allen nachgehen", sagte die Sprecherin. Über den Gesundheitszustand des 23 Jahre alten Opfers könne man keine Auskunft geben.