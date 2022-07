TGA gewinnt fünf Medaillen - mit einem Überflieger aus der Ukraine

Team-Neueinstart beim Bayern Pokal

27.07.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Die der Taekwondo Gemeinschaft Allgäu ist beim Bayernpokal erfolgreich gestartet. Unter der Leitung von Sandra Haug (Betzigau) und den Coaches Mariia Leliukh (Charkow/ Schwangau) und Oliver Knecht ( Kaufbeuren) erreichte das neu aufgestellte Team fünf Medaillen und ein Viertelfinaleinzug.

Fünf Titel in fünf Monaten

Mykhailo Uminskyi aus Schwangau, der vom TKD-Club aus Charkow kommt und seit fünf Monaten für die TGA startet, gewann in der Klasse Jugend C bis 39 Kilo mit zwei Siegen seinen fünften Titel in dieser Saison – und ist nun auch für die bayerische Meisterschaft qualifiziert. Für Uminskyi ist auch als einziger vom TGA ein Start bei der Club-Europameisterschaft Ende August in Tallin geplant.

Der Kaufbeurer Sebastian Martin musste sich in der Herrenklasse über 87 Kilo seinem Gegner aus Ingolstadt im Finale in einem ausgeglichenen Fight knapp geschlagen geben, erkämpfte sich aber damit die Silbermedaille. Nicolas Knecht, ebenfalls aus Kaufbeuren wurde in die Jugend A-Klasse bis 48 Kilo hochgestuft und hatte dort im Halbfinale gegen einen druckvollen Gegner das Nachsehen – holte aber immerhin Bronze. Das schafften auch Julien Schmid aus Marktoberdorf (Jugend B -45 Kilo) und Marie Haug aus Betzigau (Jugend B bis 41 Kilo). Philipp Knecht aus Kaufbeuren musste sich hingegen im Viertelfinale der Jugend B-Klasse bis 49 Kilo geschlagen geben, derweil ein weiterer Kaufbeurer, Lukas Kron, wegen einer Verletzung erst gar nicht starten konnte.

Trainer sind zufrieden. Leistung aber ausbaufähig

Insgesamt war die Teamleitung mit dem Einsatzwillen und Teamgeist zufrieden, hätten sich jedoch mehr gewonnene Kämpfe gewünscht. Da die Wettkämpfer jedoch noch relativ unerfahren sind, werde sich das bei den nächsten Turnieren und Lehrgängen weiterentwickeln, so die Hoffnung der Trainer. Nun geht es für die TGA erst mal zum „Klettern beim Ette“ und in eine kurze Sommerpause. Ende August startet dann das jährliche Powercamp in Porec/Kroatien, wo auch die vereinsübergreifende Zusammenarbeit gepflegt wird.

