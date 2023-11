So bleibt der Christbaum möglichst lange frisch

Die Fieners und ihr Christbaumstadel in Mauerstetten (Ostallgäu) gelten als Institution zur Vorweihnachtszeit. Sie geben Tipps für den perfekten Baum.

30.11.2023 | Stand: 07:21 Uhr

Baum ist nicht gleich Baum. Das gilt vor allem in der Vorweihnachtszeit, wenn landauf, landab Nordmanntannen und anderen Nadelgewächse angeboten werden. Wer würde sich besser mit Wesen und Natur der Nadelstämme auskennen als Cornelia und Georg Fiener, die in Mauerstetten ( Ostallgäu) den Christbaumstadel betreiben. Beide wissen aus ihrem Forstbetrieb, wie der perfekte Christbaum eschaffen sein muss und wie er gut über die Weihnachtstage kommt.

Man sollte schon schauen, was man sich ins Haus holt“, sagt Georg Fiener lächelnd. Denn die Auswahl ist groß, die Eigenschaften der verschiedenen Bäume durchaus unterschiedlich. Doch seine Erfahrung ist: Die meisten Menschen bleiben bei der Baumart, für die sie sich auch im Vorjahr entschieden haben. „Nur wenige experimentieren.“ Dabei lohnt es sich durchaus, auch mal zu wechseln.

Die Coloradotanne ist eine Rarität, ihre Nadeln duften und schimmern wunderschön. Bild: Harald Langer

Der Deutsche schätzt vor allem die Nordmanntanne – neben der wohlriechenden Blaufichte mit ihren Farbnuancen von leichtblauem Schimmer bis zum stahlblauen Leuchten, wie man im bayerischen Landwirtschaftsministerium weiß. Warum die Nordmanntanne zu den beliebtesten Christbäumen in unseren Wohnzimmern zählt, ist schnell erklärt. „Weiche, dunkelgrüne, buschige Benadelung und ein kegelförmiger Wuchs“, so Georg Fiener ihre Eigenschaften. Und das Beste: Die zahlreichen Nadeln pieksen nicht. Als Klassiker und oft aus Dänemark importiert, zeichne sich die Nordmanntanne zudem durch eine sehr gute Haltbarkeit in warmen Räumen aus.

Rustikal und mit aufrecht stehenden Nadeln: die Schwarzkiefer zeigt sich rustikal. Bild: Harald Langer

Eben jenes Wohnzimmer ist das größte Problem für die Bäume, die sich naturgemäß im Wald bei Schnee und Eis am wohlsten fühlen und in der Regel kein Wurzelwerk mehr haben, mit dem sie Flüssigkeit aus dem Boden aufnehmen. Cornelia Fiener kann ihrer Kundschaft die wichtigste Regel deshalb nicht oft genug mit auf den Heimweg geben: „Den Baum nach dem Kauf so lang wie möglich im Freien lassen, aber nicht in der Sonne, eher auf der Nordseite des Hauses.“ Dort freue sich der Stamm dann auch an jeder „Naturdusche“, egal ob Schnee oder Regen. Wer seinen Baum zusätzlich noch in einen Eimer Wasser stellt, handelt wie ein echter Profi.

"Der Baum tut, was er will"

So würde es jedenfalls Georg Fiener tun, der einen guten Teil seines Angebots aus dem eigenen Wald holt. Etwa die Coloradotanne, deren Marktanteil in Deutschland er auf gerade mal ein Prozent schätzt. „Ein Baum, der etwas Besonderes ist“, sagt er und der auch bei den Fieners daheim neben der Nordmanntanne stehen könnte. Er nennt ihn einen prächtigen Dekorbaum mit grün und blau schimmernden langen und weichen Nadeln. Aber: „Er tut, was er will“, so Fiener. Mitunter ist sein Stamm nämlich nicht ganz gerade.

Christbäume: Zwölf Stunden für die volle Entfaltung

Aber auch für die Coloradotanne und seine Kollegen, die rustikale Schwarzkiefer, die günstige Fichte und die rare Weißtanne, gilt, dass vor Weihnachten deren letzte Wochen anbrechen (sofern sie nicht im Topf stehen) und gut behandelt werden wollen. Nach dem Kauf können sie im Netz verpackt bleiben, bis sie kurz vor dem Fest ins Wohnzimmer kommen. Für ihre volle Entfaltung reichen zwölf Stunden. Dann heißt es: Wässern, wässern, wässern. „Die ersten 48 Stunden sollten die Wasserbehälter im Christbaumständer immer randvoll sein“, sagt Cornelia Fiener. „Die Bäume haben einfach Durst.“ Möglicherweise ist schon nach zwei Stunden Nachschub notwendig. Das gilt auch für die Zeit nach dem Fest.

Den Adventskranz lieber mal herumtragen

Die gleichen Regeln gelten übrigens für Adventskränze, die bereits am 1. Advent zum Einsatz kommen. Das Tannengrün macht den Unterschied: Die etwas günstigeren Fichten verlieren ihre Nadeln schneller. Wer sein Gesteck über Nacht vom Küchentisch nach draußen stellt und nur nach Bedarf herausholt, hat länger etwas davon. Eine feuchte Unterlage und ab und zu mal ein paar Spritzer aus dem Zerstäuber helfen den Zweigen, länger frisch zu bleiben.

Mit Plastikbäumen kann sie nichts anfangen: Cornelia Fiener. Bild: Harald Langer

Was die Fieners von Plastikbäumen halten, ist übrigens schnell erklärt. „Das sind reine Ölprodukte“, sagt Cornelia Fiener. Viele echte Bäume lassen zwar ihr Leben nach dem Weihnachtsfest, werden aus dem Fenster geworfen oder zu Hackschnitzeln verarbeitet, vorher leisten sie jedoch wertvolle Dienste für den Ökohaushalt: Sie absorbieren CO2 und speichern den Kohlenstoff in ihrer Biomasse, reinigen die Luft und sorgen für Sauerstoff, bieten Lebensraum für Tiere und speichern Wasser im Boden. Georg Fiener: „Da kann ein Plastikbaum nun wirklich nicht mithalten.“