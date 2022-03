Nelli und Sascha sind in Sicherheit. Wie sie die ersten Tage in Kaufbeuren erlebt haben und was ihre Angehörigen aus dem Kriegsgebiet berichten.

10.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nelli wirkt stark und stabil an diesem Nachmittag. Die Ukrainerin versucht, Ruhe auszustrahlen – so gut es eben geht. Mit ihrer Angst will sie alleine klarkommen. Ihre Tochter soll nicht merken, dass es in ihr ganz anders aussieht, dass sie aufgewühlt und verzweifelt ist. „Natürlich spürt sie meine Emotionen, aber ich möchte ihr Sicherheit vermitteln“, erklärt Nelli auf Ukrainisch.