Unerwartet gefallen oder aufgestiegen - derzeit sehen fünf Teams eher einen Aufwärtstrend

Zum Rückrundenauftakt in der Kreisliga Allgäu Mitte müssen manche Vereine ihre Saisonziele revidieren. Oberbeuren will weiter positiv überraschen.

05.11.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Rückrunde in der Kreisliga Mitte beginnt: Die Aufgaben sind ganz einfach: Mauerstetten und Oberbeuren wollen mit Siegen oben bleiben, Neugablonz, Buchloe und Stöttwang mit Erfolgen unten raus.

Der FC Buchloe (Platz 13./10 Punkte) startet am Sonntag zuhause ab 14 Uhr in die Rückrunde – mit dem Spiel gegen den unbequemen SV Oberegg (8./21).

Aufsteiger zu Besuch

Zum Rückrundenauftakt tritt der SV Mauerstetten am Sonntag ab 14 Uhr auswärts beim Aufsteiger SV Dickenreishausen an. Die Heimelf tut sich bisher schwer in der Kreisliga und belegt den letzten Tabellenplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sieben Punkte. Um nicht vollkommen den Anschluss zu verlieren, müssen schnellstmöglich Punkte her für die Unterallgäuer. Die Mannschaft des SVM unter Leitung von Trainer Uwe Zenkner hingegen spielt bisher eine ganz starke Saison und rangiert momentan nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Babenhausen. Neben den spielerischen Stärken zeigt der SVM auch immer wieder viel Leidenschaft und Kampf. Das will Zenkner auch in den drei Partien bis zur Winterpause von seinen Spielern sehen. Personell ist Mauerstetten für die Partie gut aufgestellt, sollte aber dennoch gewarnt sein. Denn im Hinspiel erkämpfte sich Dickenreishausen in Mauerstetten einen Punkt. Dafür will der SVM diesmal drei Zähler zurück ins Ostallgäu mitnehmen.

BSK beim Tabellendritten

Drei Spiele sind es noch bis zur wohlverdienten Winterpause. Für den BSK Olympia Neugablonz verlief die Vorrunde in der Kreisliga alles andere als rosig. 14 Punkte haben die Schmuckstädter derzeit auf dem Konto. Zu wenig für den Bezirksliga-Absteiger. Der muss am Sonntag ab 14 Uhr beim Tabellendritten SV Memmingerberg antreten. „Wir können ohne Weiteres sagen, dass wir uns den Verlauf der Vorrunde so nicht vorgestellt haben. Unser Anspruch ist ein anderer“, blickt Spielertrainer Mathias Franke trotzdem nach vorn. An der Ausrichtung wird sich auch in den verbleibenden Pflichtspielen in diesem Jahr nicht allzu viel ändern. „Wir spielen jedes Mal auf Sieg“, macht der 31-Jährige deutlich. Die Aufgaben sind zwar nicht einfach, doch das Team will noch vor der Winterpause das eine oder andere Erfolgserlebnis einfahren. Mit der DJK SV Ost Memmingen und dem TSV Oberbeuren warten im Anschluss noch zwei weitere schwere Aufgaben. Mit Blick auf das Duell gegen Memmingerberg hat der BSK noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel zu Saisonbeginn ging unglücklich im Waldstadion mit 0:1 verloren. Personell steht hinter dem Einsatz von Kevin Thiel noch ein Fragezeichen. Allerdings ereilten Franke einige krankheitsbedingte Absagen. Weil die Zweite bereits am Samstag spielt, kann er aber in Memmingerberg auf Unterstützung zurückgreifen. „Jeder ist hoch motiviert und heiß genug, das Jahr positiv abzuschließen, damit wir 2023 wieder durchstarten können“, betont Franke. Der Spielertrainer ist optimistisch, dass aus den drei übrigen Begegnungen noch Punkte geholt werden. Doch müsse es der BSK schaffen, über 90 Minuten konzentriert zu sein.

Oberbeuren muss kämpfen

Zum Rückrundenauftakt trifft der TSV Oberbeuren am Sonntag ab 14 Uhr auf den TSV Kirchheim. Zu Saisonbeginn gewann der TSV auswärts 2:1 gegen Kirchheim, aber der TSVK sammelt derzeit fleißig Punkte und scheint in einer guten Verfassung zu sein: „Wir wissen, was das für ein Spiel wird, der Gegner kommt mit enormer Laufbereitschaft und Kampfkraft. Da müssen wir alles reinwerfen und dagegenhalten, falls wir die drei Punkte bei uns behalten wollen“, weiß Verteidiger Urs Ebner. Personell schaut es bei der Heimmannschaft ganz gut aus, Trainer Markus Riefler kann so gut wie aus dem vollen schöpfen.

Aufwärtstrend in Stöttwang?

Der SV Stöttwang hat in der vergangenen Woche weiter am sicheren Passspiel von der Abwehr nach vorne gearbeitet und möchte das im Heimspiel am Sonntag ab 14 Uhr gegen Viktoria Buxheim auch umsetzen. „Wir müssen es schaffen, an die gezeigten Leistungen aus den vorigen zwei Spielen anzuknüpfen und einen Dreier einfahren“, sagt Spielertrainer Thomas Spannenberger, „Dann kommt auch wieder die Sicherheit zurück.“ Mit Buxheim kommt eine Team das in den vergangenen Spielen auch viele Probleme in der Defensive hatte: „Da müssen wir unsere Chancen nutzen“, erklärt der Coach.