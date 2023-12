Betrunkener Autofahrer schlittert auf B17 in Gegenverkehr

Nahe Schwangau gerät ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Wagen. Der Mann und die Beifahrerin des Unfallgegners werden verletzt.

04.12.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Am Sonntagabend krachte ein Autofahrer zwischen Buching und Schwangau in den Gegenverkehr. Laut Polizei war er zu schnell unterwegs und geriet in einer Rechtskurve ins Schlingern. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommen Wagen, so die Polizei in einer Mitteilung. Der 44-jährige Unfallverursacher und die Beifahrerin des Unfallgegners wurden verletzt.

Unfallfahrer hatte getrunken

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten "deutlichen Alkoholgeruch", so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen überhöhten Promillewert. Die B17 war für zwei Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 25.000 Euro.

Im winterlichen Allgäu war es am Wochenende zu zahlreichen Unfällen gekommen.