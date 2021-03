Video-Botschaft der Kaufbeurer Gastronomie-Szene: "Wir sind noch da!"

Nicht die gesamte Branche leidet unter Corona-Depressionen. Auf YouTube geben 15 Unternehmer Einblicke in ihren Lockdown-Alltag. Wie lautet die Botschaft an die Gäste?

22.03.2021 | Stand: 18:01 Uhr

Die Stimme der Gastronomie ist leiser geworden – seit mittlerweile einem halben Jahr befinden sich Bars, Clubs, Cafés und Restaurants im Lockdown. „Welches Unternehmen kann es schon überstehen, ein halbes Jahr lang geschlossen zu sein?“, fragt Vita Saccone vom Restaurant und Bar Mimi & Coco. Der Branchenverband Dehoga fürchtet, dass ein Drittel der Betriebe insolvent gehen.

"Wir wollen kein Mitleid"

Saccone will kein Mitleid erregen. Aber sie und Sebastian Baur, mit dem sie das Lokal in der Ludwigstraße führt, wollten etwas tun, um sich und ihre Kollegen in Kaufbeuren wieder ins Gespräch zu bringen, um den Kontakt zu ihren Gästen nicht zu verlieren. Und um zu zeigen, wie die Tage von Menschen, die in der Gastro- und Event-Branche arbeiten, aussehen – in dieser Zeit ohne Kunden und Aufträge. So sei die Idee zum Kurzfilm #wirsindimmernochda entstanden, der seit Sonntag auf Youtube private Einblicke in den Alltag dieser Unternehmer gewährt. „Social Media sind derzeit unser einziges Sprachrohr“, sagt Saccone.

Mit ihr treten 14 weitere Kaufbeurer Unternehmen aus der Branche im Video auf. Alle, die Saccone angesprochen hat, seien von der Idee sofort begeistert gewesen – Wood and Wire, Brauerei Falkenstein, Café Geigers, Dicker Hund, Roundhouse, Taverna Kalimera, Engels Genussreich, Gifthütte, Spital, El Greco, Skihütte, Wirt des Ergrauens, Delizia und Kaufburger.

Botschafter für die gesamte Kneipenlandschaft

„Es wollten sogar noch viel mehr mitmachen.“ Aber dann wäre es wohl kein Kurzfilm, sondern ein Drei-Stunden-Epos geworden. „Trotzdem gilt unsere Botschaft auch stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Video zu sehen sind“, sagt die Gastronomin. Denn die Kaufbeurer Kneipenlandschaft zeichne sich durch eine große Vielfalt aus, die alle Beteiligten gemeinsam gestalten und von der auch alle profitieren. Konkurrenzgedanken gebe es deshalb nicht, vielmehr Freude über die große Bandbreite. Ein Besuch in Kaufbeuren für eine Kneipentour lohne sich.

Diesen Eindruck hat auch Videograf André Schwerdel, der vor einem halben Jahr in die Wertachstadt gezogen ist, „weil sich hier gerade echt was tut“. Als Saccone ihn gefragt hat, ob er die Produktion übernehmen wolle, habe er nicht gezögert: „In meinem Freundeskreis gibt es einige Gastronomen. Und als Fotograf und Filmer mache ich gerne Support-Geschichten, etwa für Vereine oder Benefizaktionen.“

Sofort den ersten Dreh gestartet

Lesen Sie auch

Unterallgäuer Landrat Eder teilt umstrittenes Corona-Video Corona-Krise

Begeistert ist Schwerdel von der Spontanität bei dieser Arbeit: „Wir haben am Mittwochabend überlegt, welche Message wir vermitteln wollen und wie – am Freitag ging es mit dem Dreh los, als bei der Brauerei Falkenstein Bierflaschen beklebt wurden.“ Nach rund drei Wochen sei der Film fertig gewesen, Sonntagabend ging er online – und direkt durch die Decke. „Damit, dass ein regelrechter Flashmob draus wird, haben wir nicht gerechnet.“

Die Mission: Gästen und Kollegen ein Lächeln ins Gesicht zaubern

„Wenn es wieder erlaubt ist, sind wir da“, soll das Video den Gästen sagen – auch wenn die Perspektive derzeit schlecht ist. Dennoch wollen alle Mitwirkenden eine positive Einstellung vermitteln, den Menschen mit der Dinner-for-one-Romantik des Films eine Freude machen – und zeigen, dass sie nicht aufgeben, dass sie motiviert sind und endlich wieder arbeiten wollen. „Macht euch keine Sorgen, wir passen gut auf eure öffentlichen Wohnzimmer auf“, heißt es auch im Video.

"Wollen keine Querdenker anfeuern"

„Auf keinen Fall wollen wir damit aber Querdenker anfeuern “, betont Saccone. Stattdessen: der allgemeinen Corona-Depression etwas Schönes entgegensetzen. Ihr nicht mit Wut oder Angst, sondern mit einem Lächeln auf den Lippen begegnen