Viel Dusel nach der Winterpause - Kaufbeuren siegt dennoch im Basketball

DJK Kaufbeuren gewinnt schwaches, aber umkämpftes Derby in Memmingen. Während die Kaufbeurer mit ihrer Ausbeute hadern, punktet bei Memmingen ein Riese.

23.02.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Nach rund drei Monaten coronabedingter Spielpause hat sich die DJK Kaufbeuren im ersten Auftritt des neuen Jahres noch ziemlich eingerostet präsentiert. In einem hoch spannenden und emotionalen Allgäu-Derby beim Abstiegskandidaten TV Memmingen siegte der Bezirksoberligist nach einer dürftigen Vorstellung äußerst knapp mit 45:44 (22:22). „Die lange Unterbrechung der Saison und auch die zuletzt dann bescheidenen Trainingsleistungen haben sich deutlich wiedergespiegelt“, musste DJK-Trainer Isidoro Peronace unverhohlen gestehen. „Aber unverdient war dieser Auswärtssieg nicht, da wir in meinen Augen über vier Viertel doch die etwas bessere zweier schwacher Mannschaften waren.“

Zwei Stammkräfte fehlen

Die Gäste aus Kaufbeuren, die verletzungsbedingt auf die Stammspieler Dogan Yalcin und Emre Özer verzichten mussten, kamen zunächst auch besser in die Partie – wenn auch auf überschaubarem Niveau. Mit 11:5 ging das Auftaktviertel an die DJK und verhieß bereits dort, dass es auf ein „Low Scoring Game“, also eine geringe Punktausbeute auf beiden Seiten, hinauslaufen sollte. Den zweiten Spielabschnitt verkorksten die DJK’ler dann auch vollends: eine unterirdische Trefferquote - nicht nur aus der Distanz (lediglich ein Treffer von der Drei-Punkt-Linie), sondern im Grunde aus allen Positionen, zu viele unkontrollierte Einzelaktionen, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung en masse.

Der Trainer ist zur Halbzeit bedient

Peronace war entsprechend bedient beim Halbzeitstand von 22:22: „Wir sind nie richtig in einen Spielfluss gekommen, dachten wohl nach dem lockeren ersten Viertel, dass das hier ein netter Abend wird. Da saß das Problem wie so oft zwischen den Ohren bei uns.“

Zwei Center gegen einen Koloss

Die abstiegsbedrohten Memminger, die bereits in der Vorwoche ihr erstes Spiel im neuen Jahr überraschend gegen Nördlingen gewonnen hatten, witterten nach dem Seitenwechsel ihre Chance – vor allem, weil die Kaufbeurer sie fahrlässig gewähren ließen. Das Center-Duo aus Maxi Beinhofer, der mit gerade einmal zwölf Punkten Topscorer war, und Willi Dressler hielt die phasenweise sehr planlos auftretende DJK noch halbwegs im Spiel, hatte aber mit Memmingens Koloss Mahmoud Asfirh auch so seine Schwierigkeiten. Beim Stand von 30:32 aus Kaufbeurer Sicht ging es ins Schlussviertel – und dort spitzte sich der intensive Schlagabtausch zwischen den Allgäuer Rivalen noch einmal zu. 30 Sekunden vor Ende der Partie führten die Gäste mit 43:41, ehe die Memminger durch einen Dreier in Führung gingen.

Den Allerwertesten gerettet

Dann schlug die Stunde von DJK-Aufbauspieler Alex Susock. Mit couragiertem Zug zum Korb samt elegantem Layup brachte er die DJK wieder mit 45:44 in Front. „Das macht sehr gute Spieler nun einmal aus“, sagte Teamkollege Dressler. „Alex hatte nicht gerade seinen besten Tag mit seinen Würfen erwischt, aber im entscheidenden Moment war er da und hat uns den Allerwertesten gerettet.“

Ein Foul für zwei Fahrkarten

Lesen Sie auch

DEL2- und Oberliga-Ergebnisse und Foto Eishockey aktuell: ESV Kaufbeuren und ECDC Memmingen marschieren weiter

Dem TVM blieben drei Sekunden für einen letzten Angriff: langer Pass auf ihren Hünen Asfirh, ein unnötiges Foul der DJK – und mit den folgenden Freiwürfen die Chance zum Sieg. Doch ausgerechnet der beste Memminger zeigte Nerven und vergab mit zwei Fahrkarten den Überraschungserfolg. „Das war freilig eine Menge Dusel“, wusste auch Peronace. „Aber wir sind dann irgendwie doch für den guten Teamgeist belohnt worden, den wir trotz der Grütze, die wir gespielt haben, das ganze Spiel über aufrechterhalten haben.“

Nach vier Auswärtsspielen am Stück wartet nun im zerstückelten Spielplan wegen weiterer Corona-Absagen die nächste Partie erst am 12. März auf die DJK – dann ebenfalls wieder in der Fremde beim Tabellenachten TV Augsburg 2.