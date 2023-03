Wasser und Luft im Kaufbeurer Hallenbad werden wieder wärmer

Stadtrat hebt Temperaturreduzierungen, die wegen der drohenden Energiekrise beschlossen wurden, wieder auf. Warum die Regelung aber nur noch ein paar Wochen greift.

05.03.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Die Stadt hat eine weitere Einschränkung zurückgenommen, mit der Energie in öffentlichen Gebäuden gespart werden sollte. Der Stadtrat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, die Wassertemperatur im Schwimmerbecken des Jordan-Badeparks um 2,5 auf 27,5 Grad zu erhöhen. Mit Blick auf eine mögliche Energiekrise hatte das Gremium die Temperatur im vergangenen Jahr als Teil eines Energiesparpaketes auf 25 Grad senken lassen.

Die Raumtemperatur im Kaufbeurer Hallenbad steigt um zwei Grad, das Wasser im Schwimmerbecken wird 2,5 Grad wärmer

Der Entscheidung ging ein Vorschlag des CSU-Fraktionsvorsitzenden Christian Sobl voraus, die Temperatur aufgrund von Beschwerden und der nachlassenden Nachfrage wieder anzuheben. Oberbürgermeister Stefan Bosse ( CSU) ergänzte, dass auch andere Kommunen bei der Temperatur in ihren Schwimmbädern bereits nachjustiert hätten. Viele Warmwasser-Außenbecken blieben allerdings weiterhin zu. So soll es nach dem Beschluss auch in Kaufbeuren sein, zumal die Aufheizphase für das Außenbecken laut Wirtschaftsreferentin Carolin Moser eine gewisse Zeit braucht. In einigen Wochen soll das Hallenbad dann aber ohnehin für die lange geplante Sanierung schließen. Neben der Wassertemperatur im Schwimmerbecken wird bis zur Schließung auch die Raumtemperatur um zwei Grad angehoben.