Wie die Moskitos "Nebel im August" in Irsee inszeniert haben

Die Kaufbeurer Theatergruppe erzählt die Geschichte des NS-Opfers Ernst Lossa im Kloster Irsee. Die dunkle Vergangenheit des Ortes ist dabei nur ein Aspekt.

01.07.2022 | Stand: 17:10 Uhr

Beileibe kein einfaches Vorhaben sind die Moskitos, die Theatergruppe des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren, mit ihrer neuen Inszenierung angegangen. Sie setzten den Roman „Nebel im August“ von Robert Domes szenisch um – und zwar im Kloster Irsee, dem Ort an dem die historisch verbürgte Hauptperson Ernst Lossa am 9. August 1944 im Zuge der NS-Krankenmorde umgebracht wurde. Ein ambitioniertes Unterfangen, das rundum gelungen ist und bei dem die vielen Beteiligten von der siebten bis zur zwölften Klasse niveauvolles und begeisterndes Theater schaffen. Nach den Vorstellungen gab es lang anhaltenden Beifall des Publikums und spürbare Betroffenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.