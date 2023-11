"Windpocken-Frei" im Ostallgäu: Eltern sind auf sich gestellt

Die Maßnahmen in Schulen und Kitas sind nachvollziehbar. Erziehungsberechtigte müssen aber frühzeitig informiert und aufgeklärt werden, findet unsere Autorin.

28.11.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Dass das Gesundheitsamt ungeschützte Schülerinnen und Schüler vom Unterricht ausschließt, ist nachvollziehbar. Zwar sind Windpocken für Kinder meist ungefährlich – es gibt aber Menschen, die geschützt werden müssen weil eine Infektion mit dem Virus für sie gefährlich sein kann.

Ein Riesenproblem für die meisten Berufstätigen

Allerdings sollten Eltern frühzeitig wissen, dass ihr Kind eventuell zu Hause bleiben muss, wenn in seiner Klasse Windpocken auftreten, obwohl es (noch) gar nicht erkrankt ist. Dass Erziehungsberechtigte aus allen Wolken fallen, wenn sie erfahren, dass sie ihr Kind von jetzt auf gleich bis zu 16 Tage lang daheim betreuen müssen, darf nicht sein.

Denn die meisten Berufstätigen werden ein Problem haben, wenn sie so etwas kurzfristig organisieren müssen. Zudem versäumen die Kinder Unterrichtsstoff, der gerade im Grundschulalter oft nicht so einfach aufgeholt werden kann.

Eltern rechtzeitig Informationen an die Hand geben

Schule und Landratsamt müssen Eltern rechtzeitig Informationen an die Hand geben und erklären, dass in manchen Fällen ein Schulausschluss notwendig sein kann und warum. So haben Mütter und Väter Zeit, sich bei der Kinderärztin oder dem Kinderarzt den Nachweis über eine durchgemachte Windpocken-Erkrankung geben oder sich zur Impfung beraten zu lassen. Ob sie ihr Kind dann immunisieren lassen, bleibt ihre Entscheidung.