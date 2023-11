„Wir gehen aktuell durch ein Tal“ - der ESVK und die knappen Niederlagen

ESV Kaufbeuren verliert auch in Crimmitschau. Die 3:4-Niederlage war wieder einmal eine ganz enge Angelegenheit - und das Unterzahlspiel entscheidend.

29.11.2023 | Stand: 12:30 Uhr

In Unterzahl ist der ESV Kaufbeuren anfällig. Deshalb haben Kapitän Tyler Spurgeon und Co. am Dienstagabend keine Punkte aus Westsachsen mitgebracht. Sie kassierten eine 3:4-Niederlage bei den Eispiraten Crimmitschau (1:2, 2:0, 0:2). Ärgerlich: Drei der vier Gegentreffer fielen in Unterzahl. „Dabei war unser Penaltykilling zuletzt eigentlich sehr gut“, meinte ESV-Trainer Marko Raita und zuckte etwas ratlos mit den Schultern. Beim entscheidenden Treffer saß Nikolaus Heigl in der Kühlbox. Die Eispiraten nutzten den Platz in der 52. Minute zu einer Kombination: Colin Smith bediente Tobias Lindberg, der die Scheibe aus der Nahdistanz über die Linie drückte.

Zehn Joker-Fans in Westsachsen

Marko Raita erlebte – genauso wie die zehn mitgereisten ESV-Fans – im Kunsteisstadion im Sahnpark ein Wechselbad der Gefühle. „Nach den beiden frühen Gegentoren in Unterzahl waren wir durch den wichtigen Anschlusstreffer wieder in der Partie“, sagte der finnische Coach mit Blick auf das Tor von seinem Landsmann Micke Saari. Der finnische Neuzugang der Joker traf in der 18. Minute aus der Halbposition zu seinem zweiten Saisontreffer für den ESVK. Erstens, weil sich Eispiraten-Stürmer Hayden Verbeek in der eigenen Zone einen Fehlpass leistete. Und zweitens, weil Eispiraten-Torhüter Christian Schneider die kurze Ecke seines Kastens aufmachte.

Eispiraten-Keeper macht unglückliche Figur

Der Keeper, der erstmals nach fünfeinhalb Wochen wieder eine Einsatzchance erhielt und überraschend den Platz von Top-Goalie Oleg Shilin einnahm, machte auch im zweiten Drittel eine unglückliche Figur. Er ließ einen Schuss von ESV-Kapitän Tyler Spurgeon zum 2:2 durchrutschen (21.) und konnte beim Tor von Verteidiger Alexander Thiel zum 2:3 erneut die kurze Ecke nicht zumachen (37.). Hier stand Kaufbeuren in doppelter Überzahl auf dem Eis. Im letzten Drittel, als sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch vor 958 Zuschauern lieferten, gaben die Allgäuer den Vorsprung wieder aus der Hand. Dominic Walsh staubte nach einem Schuss von Max Balinson zum Ausgleich ab (49.). Tobias Lindberg sorgte im Powerplay für den Siegtreffer der Eispiraten (52.). Torhüter Daniel Fießinger war jeweils ohne Abwehrchance. Und der ESVK auf der anderen Seite traf nicht.

"Kaufbeuren 40 Minuten bessere Mannschaft"

„Uns fehlt momentan das Glück, um die engen Spiele für uns zu entscheiden“, sagte Marko Raita und schob nach: „Wir gehen da aktuell durch ein Tal.“ Damit zogen Bad Nauheim und Ravensburg in der Tabelle – erst einmal – am ESV, der nun auf Platz sechs steht, vorbei. Da waren auch die Worte von Eispiraten-Trainer Jussi Tuores in der Pressekonferenz nicht so tröstend: „Kaufbeuren war rund 40 Minuten die bessere Mannschaft.“