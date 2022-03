Zerplatzte Träume - U20 des ESVK scheitert im Halbfinale

U20 des ESV Kaufbeuren scheidet im Play-off-Halbfinale gegen Berlin aus. Das DNL-Team spielt stark, aber verpasst nicht nur den Sieg, sondern auch eine große Chance.

14.03.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Tränen flossen nach der knappen 3:4-Niederlage der U20 des ESV Kaufbeuren im zweiten Play-off-Halbfinal-Spiel gegen die Eisbären Juniors Berlin. Diese war nach der Hinspielniederlage gleichbedeutend mit dem Saisonaus für die Kaufbeurer.

Einmalige Chance verpasst

Eine wohl einmalige Chance, deutscher Meister zu werden, haben damit nicht nur die Spieler des Jahrgangs 2002, die in der kommenden Saison in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) nicht mehr einsatzberechtigt sind, sondern auch die Jahrgänge 2003 und jünger vergeben. Denn es zeichnet sich ab, dass die nächstjährige U20-Mannschaft Kaufbeurens personell schwächer besetzt sein wird. Von einer schwierigen Ansprache in der Kabine nach Spielende berichtete daher Trainer Daniel Jun – die Enttäuschung sei riesig gewesen. „Natürlich war die Stimmung nicht gut.“

Ein Lob, dass bitter schmeckt

Im Spiel vor gut 700 Zuschauern in der Erdgas Schwaben Arena war Kaufbeuren im ersten Drittel stärker. Die zuletzt hauptsächlich in der Ersten Mannschaft spielenden Johannes Krauß und Yannik Burghart brachten den ESVK in Führung, doch mit dem 1:2-Anschlusstreffer 19 Sekunden vor der Pausensirene wendete sich das Blatt. Berlin spielte ein sehr starkes zweites Drittel, schoss in diesem drei Tore. Im Schlussabschnitt, in dem wieder leichte Vorteile für die Hausherren erkennbar waren, gelang David Diebolder noch der 3:4-Anschlusstreffer (55.) – mehr aber passierte nicht. Berlins Coach Jochen Molling soll, wie Jun berichtete, lobend anerkannt haben, dass Kaufbeuren die „beste DNL-Mannschaft“ in dieser Saison sei. Bringt nur nichts. „Wir haben einfach blöde Tore kassiert“, analysierte Jun kurz und schmerzlos. Zwei Wochen lang wird es in Kaufbeuren noch Eis geben, solange wird auch weiter trainiert.

Aljosa Pretnar ist schon weg

Dennoch ist nun eine Zeit des Abschieds. Verteidiger Aljosa Pretnar, der drei Jahre für die ESVK-U20 spielte und zuletzt zum Held in der Defensive avancierte, verabschiedete sich schon am Sonntag. Bei einem Kaffee ließen Jun, der Spieler und dessen Familie die gemeinsame Zeit nochmals Revue passieren, ehe es zurück nach Slowenien ging. Ohne Titel, aber mit dem Wissen, mehr erreicht zu haben, als viele für möglich gehalten haben.

Um den Titel spielen ab kommendem Wochenende nun Berlin und Köln – die Rheinländer haben U20-Dauermeister Mannheim überraschend besiegt.

