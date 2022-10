Zinsknüppel und Preisexplosion - was Experten den Häuslebauern jetzt raten

Zinsen und Baupreise steigen. Die Bedingungen für Bau, Kauf und Verkauf von Wohneigentum scheinen ungünstig wie lange nicht. So beurteilen Experten die Situation.

11.10.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Zinsen und Baupreise kennen derzeit nur den Weg nach oben, Energiekosten explodieren, die Inflation galoppiert. Der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen: unabsehbar. Rückt damit der Traum vom Eigenheim in der Region Kaufbeuren in weite Ferne? Immobilienexperten raten angehenden privaten Bauherrn, genau die eigene Situation zu hinterfragen. „Wichtig ist die klare Reflexion, ob die Immobilie noch zu meinem Leben passt“, sagt Martin Sutter, Geschäftsführer von Remax Sutter Immobilien in Kaufbeuren. Dieter Hößle, Abteilungsleiter Immobilien Ostallgäu bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu, spricht von einer Umbruchphase. Er empfiehlt Eigentümern von Haus und Grund sowie Kaufinteressenten, besonnen zu reagieren und auch Preisanpassungen ins Auge zu fassen, damit die Immobilie nicht zum Spekulationsobjekt wird.

