Zwölf Titel für Lavinia Schroth - TVK-Athletin überragt bei Para Schwimmen

Team Buron Kaufbeuren glänzt bei den Internationalen Deutschen Meisterschaft der Para Schwimmer. Lavinia Schroth überragt.

31.05.2023 | Stand: 07:00 Uhr

In Berlin haben die 37. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Para Schwimmer stattgefunden. Mit am Start war Lavinia Schroth vom Team Buron Kaufbeuren, welche für das Team Bayern an den Start ging. Bei dem Wettkampf mit Vor- und Endläufen ging es über vier Tage zur Sache, wobei Schroth mit den Bedingungen in der modernen Arena (10 Bahnen x 50 Meter) sehr gut zurechtkam. Es wurden dabei über jede Strecke sowohl nationale und internationale deutsche Meister in der Jugend sowie der offenen Wertung ermittelt.

Titel und Podiumsplätze en masse

So kam es, das Lavinia Schroth in ihrem ersten Finale über 200m Freistil sowohl die nationale wie auch die internationale Jugendwertung gewann. Ihre Zeit von 2:28:12 Minuten hatten ihr 608 Punkte eingebracht, was zudem auch den ersten Platz in der nationalen offenen Wertung bedeuteten. Über 100m Freistil gelang Schroth eine Zeit von 1:07:57 Minuten und 614 Punkte – es erfolgt eine Umrechnung in Punkte, um die Einschränkungen der Athleten vergleichbar zu machen. Damit belegte sie den zweiten Platz in der nationalen sowie der internationalen Jugendwertung – außerdem jeweils vierte Plätze in der nationalen und internationalen offenen Wertung. In anschließenden 50m Rücken Finale war die Kaufbeurerin dann in der nationalen und internationalen Jugendwertung sowie in der offenen internationalen Wertung wieder oben auf und hatte in einer Zeit von 0:35:92 Minuten drei erste Plätze eingefahren. Nach erfolgreicher Qualifikation für das Finale über 50m Freistil landete sie in einer Zeit von 30:06 Sekunden und 669 Punkten auf den ersten Plätzen der Jugendwertungen. Zudem wurde sie jeweils zweite in den beiden offenen Wertungen.

Empfang für Lavinia Schroth

Zum Schluss standen noch zwei weitere Wettbewerbe an: Über 100m Rücken gewann Schroth in 1:17:57 Minuten (612 Punkte) wieder beide Jugendwertungen sowie die internationale offene Wertung. Eine Zeit von 34:96 Sekunden und 485 Punkte im 50m Schmetterling-Finale brachten ihr obendrein noch zweite Plätze in den Jugendwertungen sowie einen dritten Platz in der offenen internationalen Wertung. Mit diesen Ergebnissen standen am Ende zwölf deutsche Meistertitel zu Buche. Außerdem gelangen Schroth drei deutsche Rekorde über 50m, 100m und 200m Rücken, welche ihr in ihrer Startklasse S10 gelangen. Bei ihrer Rückkehr wurde Schroth noch ein gebührender Empfang von Trainern und Teamkollegen bereitet.

Johanna Wlodarczyk ist schwäbische Meisterin

Für das Team Buron gab es auch noch einen Triumph bei den schwäbischen Meisterschaften: Johanna Wlodarczyk schwamm über 200m Brust in 3:19:11 Minuten persönliche Bestzeit und sicherte sich damit den Titel im Jahrgang 2008. Über 100m Brust holte sie in 1:30:54 Minuten zudem den zweiten Platz. Die beiden weiteren Starter, Emma Schweitzer und Raphael Schmid, erreichten oder übertrafen teilweise ihre bisherigen Bestzeiten. Für einen Platz auf dem Podest reichte es jedoch nicht. Alle waren aber zufrieden und hoffen 2024 auf eine Steigerung.