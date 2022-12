Kaum Schnee mehr in den Bergen - Wann kommt der Winter zurück?

Wieder war es an Weihnachten frühlingshaft. Vor allem der erste Feiertag lockte viele bei Sonne in die Berge. Wie lange es so mild bleiben wird.

26.12.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Sonne und an südseitigen Hanglagen bis zu 15 Plusgrade: Vor allem am Ersten Weihnachtsfeiertag waren viele Wanderer in den Bergen unterwegs. Derweil haben vor allem tiefer gelegene Skigebiete unter dem massiven Tauwetter gelitten. Einige hatten an den Feiertagen gar nicht geöffnet oder konnten nur ein stark eingeschränktes Angebot bieten.

