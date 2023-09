150 Jahre Ott Hydromet: Allem Nass auf der Spur

Die Kemptener Firma Ott Hydromet ist weltweit in der Hydrologie aktiv. Ihre Entwicklungen drehen sich ums Wasser – und seine guten wie schlechten Eigenschaften.

17.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ohne Wasser geht nichts, weder in der Landwirtschaft noch in der Industrie – von Fischerei und Wintersport ganz zu schweigen. Dieser Ressource verschrieb sich der junge Nesselwanger Mechaniker Albert Ott und gründete 1873 das „Mathematisch-Mechanische Institut A. Ott“ in der Jägerstraße. Mit der Entwicklung hydrologischer Sensoren hat der Allgäuer Weltruf erlangt. Zum 150-jährigen Bestehen ist das von ihm gegründete Unternehmen nach wie vor in Kempten ansässig - als Ott Hydromet GmbH in der Ludwigstraße heute breiter aufgestellt denn je.

Im Allgäu war seinerzeit Feinmechanik stark vertreten. Dank raffinierter Tüftler und fleißiger Arbeiter wuchs der Betrieb zum Entwickler und Hersteller von mathematischen Instrumenten und hydrologischen Messgeräten.

Ott ist eigenständig unter dem Dach eines US-Konzerns

Seit der Jahrtausendwende hat Ott Hydromet unter dem US-Konzern Danaher mehrere Firmen in Europa und in den USA übernommen, schildert Pressesprecher Martin Maly. Meteorologie, Solarenergie, Agrarwetter und Wasserqualität sind die Forschungsgebiete.

Der erweiterte Fokus auf Disziplinen der Umweltmesstechnik komme nicht von ungefähr. Wasser könne auch Bedrohung darstellen. Schon die Gründung des Unternehmens stand unter dem Eindruck eines verheerenden Hochwassers, das am 28. Juli 1873 Immenstadt heimgesucht und Teile der Stadt verwüstet hatte. Elf Menschen kamen damals ums Leben.

Immer mehr Extremwetterereignisse - dazu sind Daten gefragt

Die vergangenen zwei Jahrzehnte brachten weltweit fast doppelt so viele Naturkatastrophen mit sich wie die 20 Jahre davor. Ob Hochwasser, Stürme, Dürren oder Waldbrände – laut Büro der Vereinten Nationen für die Verringerung des Katastrophenrisikos nehmen Extremwetterereignisse stetig zu, fordern mehr Opfer und verursachen höhere Schäden. Rekordhitze in den Weltmeeren

Am Standort Kempten entwickelt Ott Hydromet Instrumente zur Bestimmung von Grundwasserständen, Pegelhöhen, Fließgeschwindigkeit und Abfluss. Dazu kommen auch Sensoren zur Bestimmung des Niederschlags. Vom Ott Pluvio2 und seinem Vorgänger seien weltweit über 20.000 Exemplare im Einsatz von Forschungseinrichtungen. Wanderer entdecken die markanten „Eimer“ mit ihrer Wägetechnik auch in den Allgäuer Bergen.

„150 Jahre Ott sind ein Meilenstein für das Unternehmen. Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der unser Auftrag, Entscheidungen zum Schutz von Leben und Umwelt zu ermöglichen, wichtiger ist denn je“, sagt Präsidentin Nadia Iannuzzi. Technische Möglichkeiten zu eröffnen und den Erfahrungsschatz mit Wissenschaftlern zu teilen, sei die Aufgabe.

Über 70 Experten waren beim Anwenderforum in der Big Box

Zuletzt waren diese Themen wieder im Fokus beim Ott Anwenderforum. Über 70 Experten aus der Hydrologie und Wasserwirtschaft aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz kamen dazu nach Kempten in die Big Box und auf das Firmengelände an der Iller. „Ein schönes Wiedersehen, nachdem die Veranstaltung pandemiebedingt zweimal ausgefallen ist“, sagt Maly. Man habe gespürt, dass die Forscher den Austausch vermisst hätten.

Vorträge und Diskussionen aus verschiedenen Forschungsdisziplinen machten deutlich: Auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Satellitenüberwachung seien präzise Messungen am Boden für die Katastrophenwarnung, Wasserwirtschaft und Stadtplanung unerlässlich.

Ott Hydromet zählt an den verschiedenen Standorten rund 400 Mitarbeiter, in Kempten sind es an die 130. Der Danaher-Konzern beschäftigt weltweit nahezu 70.000 Menschen.