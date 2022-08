1853 kostete die Feuerlöschmaschine 600 Gulden

Feuerwehr Haldenwang feiert Jubiläum. Vor 150 Jahren traten die ersten Männer in den freiwilligen Dienst ein. In der Chronik finden sich einige Kuriositäten.

24.08.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Festtage stehen bevor in Haldenwang. Die Freiwillige Feuerwehr mit aktuell fünf aktiven Wehrfrauen und 66 Wehrmännern feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Dazu lohnt sich ein Blick in die Chronik des Vereins, der am 6. Oktober 1872 gegründet wurde.

