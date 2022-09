8000 Besucher genießen Kunstwerke und Performances

25.09.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Der Kemptener Künstler Stephan A. Schmidt zog die Besucherinnen und Besucher der Kemptener Kunstnacht am Samstagabend raffiniert hinein in die Verwerfungen unserer Zeit mit Krieg und Flucht. Mit seiner interaktiven Installation konfrontierte er die Besucherinnen und Besucher mit Krisen unserer Zeit. Weil rund um den St.-Mang-Platz noch etliches mehr zu sehen, hören und schmecken war, wurde er zum Zentrum der Kunstnacht.

Die sechste Auflage hatte einen etwas ruhigeren, weniger spektakulären und ausgelassenen Ton als frühere Ausgaben. „Der Pfiff hat diesmal ein wenig gefehlt“, lautete die persönliche Bilanz einer Frau am späten Abend. „Aber insgesamt war das wieder eine sehr schöne Sache.“

Rund 8000 Menschen, darunter auffallend viele junge Leute, hatten sich laut städtischem Kulturamt auf den Weg gemacht, um bei Temperaturen um die zwölf Grad Kunst in vielen Facetten und an teils ausgefallenen Örtlichkeiten zu erleben. Das waren etwa so viele wie in früheren Jahren, was Kulturamtsleiter Martin Fink als schönen Erfolg wertet. Er hat noch in der Nacht etliche positive Rückmeldungen von den insgesamt 66 Kunstorten erhalten. So sahen sich beispielsweise 1200 Menschen die Performances, Videos und Bilder im Kari-Tanzhaus an – laut Inhaber Richard Klug so viele wie noch nie zuvor.

Viele Besucherinnen und Besucher ließen sich durch die Kunstnacht treiben, andere hatten sich vorher Pläne gemacht, um bestimmte Orte anzusteuern. Oder Performances zu erleben. Diese moderne, zeitgenössische Spielart sowie Installationen, Projektionen und Videoarbeiten gab es diesmal besonders oft – eine Art Gegenpol zur Kunst in konventionellen Ausstellungsräumen und Galerien.

Natur im Parkhaus

Das spricht offenbar ein großes Publikum an. Der St.-Mang-Platz war, wie gesagt, durchweg gut besucht. Viele wollten sich auch das Spezial-Projekt „Intelligente Landschaften“ im Parkhaus anschauen. Das prickelte besonders, weil dort – mehrere Künstlerinnen sowie Künstlerkollektive – die Allgäuer Natur in einen städtischen Raum holten. Dort wo sonst Autors parken, konnte man sich auf ein Heubett legen und ländlichen Sound hören. Oder erfahren, wie die Gletscher in den Bergen immer kleiner werden.

Im Stadtpark loderte ein multimediales Funkenfeuer von Annika Gutsche – nicht nur ein Ereignis für Augen und Ohren, sondern auch für die Nase: Martina Eichmann sorgte für holzige Gerüche indem sie Fichtenharz verbrannte. Und in der Kunsthalle tanzte Raphaëlle Polidor im Plastikmüll zu Synthesizer- und Handpan-Klängen von Samuel Heinrich.

Auf dem Hildegardplatz war ein Art Gegenpol zur gesellschaftspolitisch inspirierten Installation des St.-Mang-Platzes zu erleben. Dort wurde wird es nämlich privat. Unermüdlich pulsierte das Herz von Guido Weggenmann. Der Kemptener Künstler hatte das Organ aus Fiberglas – zwei Meter hoch und von innen beleuchtet – vor der Basilika St. Lorenz in Szene gesetzt. Man hörte seinen Herzschlag – ebenso unermüdlich kommentiert vom Schlagzeuger Magnus Dauner mit vielen Trommeln und umtanzt von Markus Elhardts Gruppe.

Bis kurz vor halbzwölf Uhr bewegten die sechs Männer und Frauen rund um Weggenmanns Herz und trotzten dabei auch den – glücklicherweise wenigen – Regentropfen, die vom nächtlichen Himmel fielen.

Der St. Mang-Platz ist zur Sperrzone geworden. Stacheldraht-ähnliche Zäune riegeln ihn ab. Wer ihn betreten möchte, muss durch Portale schreiten und findet sich in einem fackelbeleuchteten Feld zurückgelassener Koffer und Gepäcktaschen wieder. Und, hoppla, schon wird man in eine Menge Protestierender hineinprojiziert. Dann doch schnell eine Kerze der Hoffnung anzünden und am Jugendstil-Brunnen aufstellen, der bald wie ein Kirchenaltar leuchtet.