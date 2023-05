Fernwärme ist in Kempten gefragter denn je

Abfallverband ZAK prüft Erweiterungen, um eigenen Öl- und Gasverbrauch zu senken. Weitere Anschlüsse stehen in diesem Jahr an. Speichertechnik wird geprüft.

12.05.2023 | Stand: 18:41 Uhr

Fernwärme ist ein gefragtes Produkt, nicht erst, seit die Gas- und Ölpreise in die Höhe geschnellt sind. Weitere Abnehmer warten auf den Anschluss, darunter große Unternehmen wie Champignon oder städtische Gebäude wie die Nordschule in Kempten. Doch die Kapazitäten aus dem Müllheizkraftwerk und aus der Holzverbrennung stoßen an ihre Grenzen. Die Energie-Abteilung des Abfallzweckverbands ZAK plant einen weiteren Ausbau des Systems.

