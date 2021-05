Abschied von den Seilbahnplänen, höchste Zeit für Plan B

Den Klimaschutz voranzubringen, ist erklärtes Ziel des Kemptener Stadtrats. Eine Seilbahn zur Lösung der Verkehrsprobleme hat zu wenige Unterstützer.

06.05.2021 | Stand: 11:13 Uhr

Das Seilbahn-Projekt in Kempten stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Es war ein Fehler der CSU, das Vorhaben im April 2019 als Coup der eigenen Partei zu lancieren. Wer 50 Millionen Euro investieren will, braucht Mitstreiter in den anderen politischen Lagern.