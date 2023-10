Ärzte wehren sich gegen das Gesundheitssystem

Etliche Praxen blieben am Montag geschlossen. Der Protest richtet sich gegen Budgetierung, Bürokratie und den Sparkurs. Leidtragende seien die Patienten.

02.10.2023 | Stand: 17:15 Uhr

„Am 2. Oktober bleibt unsere Praxis geschlossen. In dringenden Fällen wenden Sie sich an unsere Vertretung ... oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117“. Ähnliche Telefonansagen waren am Montag in vielen Praxen in Stadt und Land zu hören. Haus- und Fachärzte in der ganzen Republik protestierten gegen Politik und Krankenkassen. Ihre Liste an Beschwerden ist lang.

