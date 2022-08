Programm und Gelände: Das sind die Neuerungen bei der Allgäuer Festwoche 2022

Was wird 2022 bei der Allgäuer Festwoche in Kempten alles geboten? Konkretes stellt die Stadt jetzt im Stadtpark-Pavillon vor. Wir sind für Sie live dabei.

02.08.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Nur noch wenige Tage: Die 71. Allgäuer Festwoche wird nach zwei Jahren Corona-Pause am Samstag, 13. August, eröffnet. Was wird heuer bei der Großveranstaltung in Kempten alles geboten? Dazu gibt es bereits am Dienstag, 2. August, ab 11.30 Uhr eine Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle inklusive Rundgang auf dem Festwochengelände. Dabei werden das Programm und das neue Gelände vorgestellt. Unsere Redaktion ist mit vor Ort und fasst das Wichtigste für Sie hier zusammen.

++ Update 11.45 Uhr: Neue Festwochen-Chefin: Wegen des Teams entschieden

Michaela Waldmann (53) wird die neue Festwochen-Chefin und leitet ab Oktober den Eigenbetrieb. Sich habe sich dazu "wegen des Teams entschieden". Nun führt Festwochen-Technikchef Ulf Klüpfel die Pressevertreter über das neue Gelände. Den vorläufigen Übersichtsplan finden Sie hier.

++ Update 11.40 Uhr: Beauftragter Hartmann: Festwoche wird anders werden

Das unterstreicht Festwochen-Beauftragter Hans-Peter Hartmann: Alle seien gespannt, wie die Festwoche 2022 wird. Aus seiner Sicht werde sie anders werden - auch in Zukunft. "Größer, weiter höher ist nicht mehr." Auch Hartmann lobt das Organisations-Team für seine Leistung. Alle Stadträte seien dankbar.

++ Update 11.35 Uhr: OB: Haben schwere Zeiten hinter uns

Oberbürgermeister Thomas Kiechle spricht. "Wir haben schwere Zeiten hinter uns - unser prägendes Fest 2020/21 ist ausgefallen." Die Stadt habe eine starke Teamleistung hinter sich. Es sei "unglaublich, was geleistet wurde". Der OB lobt vor allem dem Organisations-Team der Allgäuer Festwoche.

Während der Pressekonferenz (Hinten) wird auf dem Festwochen-Gelände weiter aufgebaut. Bild: Ralf Lienert

++ Update 11.30 Uhr: Pressekonferenz beginnt in wenigen Minuten

Die Medienvertreter warten, Oberbürgermeister Thomas Kiechle ist soeben im Stadtpark eingetroffen. Im Hintergrund werden gerade die Zelte für die Festwoche aufgebaut.

++ Update 11 Uhr: Rundgang über das Gelände der Allgäuer Festwoche

In 30 Minuten beginnt die Pressekonferenz zur Allgäuer Festwoche 2022. Der Zugang erfolgt an diesem Tag über das Tor "West" über die Bodmanstraße.

