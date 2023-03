Allgäuer Festwoche: Diese Plakatentwürfe standen zur Auswahl

Ums Festwochenplakat gibt es wie immer Diskussionen im Werkausschuss. Am Ende steht ein einstimmiges Votum. Welche Kriterien entscheidend sind.

30.03.2023 | Stand: 15:02 Uhr

Zu nahe treten wollte niemand den Verfassern der Entwürfe fürs Festwochenplakat 2023. Aber im Werkausschuss war doch manche Enttäuschung herauszuhören. Den vielfach beschworenen Dreiklang aus Volksfest, Wirtschaftsaustellung und Kulturtagen entdeckte niemand so recht in den Umsetzungen. Am Ende fiel die Wahl dennoch einstimmig aus.

Peter Wagenbrenner ( CSU) wurde deutlich: „Da ist nix dabei, das mich begeistert.“ Er stellte infrage, ob die Vor-Jury die richtigen aus den 35 Einsendungen ausgewählt habe. „Es liegt nicht am Auswahlgremium“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle, selbst einer der Juroren, „es liegt an den Einreichungen“. Er befand, dass die drei Kandidaten „alle brauchbar“ seien.

Auf Inhalt und technische Umsetzbarkeit kommt es an

Auf wichtige Kriterien ging Stephan Danner von der betreuenden Werbeagentur Elsner ein. Demnach gehe es um künstlerische und inhaltliche Ansprüche und die Werbewirksamkeit. Aus den Zusendungen seien aus technischen Gründen mehr als die Hälfte nicht umsetzbar gewesen. Zum Teil gingen auch Kinderzeichnungen ein, die mit der Festwoche wenig zu tun hätten. Die Motive müssten sowohl im Hochformat etwa fürs Messejournal als auch quer für Großplakatwerbeflächen funktionieren.

Der Siegerentwurf: Nicole Uhlemair mit dem Team „AZ-Grafik-Mädels“ hat grafisch einen Kranz geflochten aus Symbolen, die mit der Festwoche verbunden werden. Instrumente sind zu sehen, Maßkrug und Breze, Dirndl und Trachtenhut. Auf mehrfachen Wunsch aus dem Gremium sollen die Urheberinnen bei der Farbwahl noch einmal überlegen, ob das Motiv weniger Pastell, dafür etwas mehr Kontrast vertrage.

Die Zweitplatzierten: Das Festwochenpaar vor dem Kemptener Wappen stammt von Miriam Hugo. Es rief bei Stadträtinnen und -räten eher die 50er Jahre ins Gedächtnis.

Beim Entwurf von Johannes Schneider fühlte sich mancher vor allem an den Kathreinemarkt erinnert. Zudem führe es Besucher möglicherweise in die Irre - im Gegensatz zu 2022 gibt es heuer keine Fahrgeschäfte auf dem Königsplatz oder in den Parks.

Für den Siegerentwurf gibt es ein Preisgeld von 2000 Euro, die beiden Zweitplatzierten erhalten je 500 Euro.

Früher gab es auch Kritik, obwohl professionelle Agenturen die Entwürfe gestalteten

Laut OB Kiechle habe man sich vor Jahren bewusst für diese Form des Plakatwettbewerbs entschieden. An professionelle Anbieter sei man jeweils über Jahre gebunden. Und auch mit deren Vorschlägen waren in früheren Jahren nicht immer alle glücklich.

Festwochen-Organisationsleiterin Michaela Waldmann war das erste mal mit dem Verfahren befasst. Sie fand es „spannend, wie die Festwoche von außen gesehen wird“. Zwei Vorschläge hätten angemutet wie ein Picknick bei Rotkäppchen. Die kamen freilich nicht in die engere Auswahl.

Für die kommenden Jahre wünschte sich das Gremium, dass Papier-Ausdrucke der jeweiligen Motive vorgelegt werden. Und es dürften auch einige mehr zur Auswahl stehen.