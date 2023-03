Kneipe in der Allgäuhalle in Kempten öffnet: Das ist zum Start geboten

In der Allgäuhalle in Kempten eröffnet am Wochenende die Kneipe „Kulturwirtschaft“. Zudem gibt es einen Tag der offenen Tür mit vollem Programm und Konzerten.

29.03.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Am kommenden Wochenende geht’s in der Allgäuhalle los: Die „Kulturwirtschaft“ startet mit einem Tag der offenen Tür und einem fast achtstündigen Programm. Von 12 bis 19.30 Uhr treten auf der Bühne der Kneipe 13 Bands, Theatergruppen und Tanzensembles auf. Sie geben damit einen Vorgeschmack auf das, was künftig in der neuen Kemptener Kultur-Location zu sehen und zu hören sein wird. Außerdem stehen die Türen zu allen Gebäuden des Areals offen. In der neben der Allgäuhalle liegenden Kälberhalle zeigt der Allgäuer Filmemacher Leo Hiemer einen Auszug aus seinem Film „Kann Spuren von Nazis enthalten“.

