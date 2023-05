Strom und Gas werden bald billiger: Das planen Anbieter in Kempten und dem Oberallgäu

Erdgas Kempten-Oberallgäu (EKO) will Preise deutlich senken. Die Allgäustrom-Partner haben einen konkreten Fahrplan. Und das AÜW gibt Kunden ein Versprechen.

29.05.2023 | Stand: 08:30 Uhr

Gute Nachricht für viele Strom- und Erdgaskunden in Kempten und dem Oberallgäu: Das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) und die Partner im Allgäustrom-Verbund wie die Allgäuer Kraftwerke (AKW) wollen in einigen Tarifen zum 1. September Preise senken. Allein beim AÜW können sich darauf etwa 18.000 Kunden und Kundinnen freuen. Die zuständigen Gremien müssen das laut AÜW-Sprecher Stefan Nitschke allerdings noch absegnen. (Lesen Sie hier: Stromdiebe nicht nur an der Hochschule: Vermieter lässt Strom über Zähler des Mieters laufen)

