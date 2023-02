Im Alpenverein geht eine Ära zu Ende

Vorsitzender Harald Platz gibt sein Amt nach 29 Jahren ab. Die Sektion Allgäu-Kempten ist auf über 23.000 Mitglieder angewachsen. Ein Projekt ist noch offen.

09.02.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Er drängt sich selbst nicht in den Vordergrund. Aber er scheut auch keine Aufgabe. Im Kindesalter als Ministrant oder in der katholischen Jugend, später als Elternbeirat, bei den Wirtschaftsjunioren, in der Handelskammer, als Stadtrat. Beruflich erfolgreich als Vorstand des Allgäuer Brauhauses. Die Energie geht ihm bis heute nicht aus. Dennoch sieht er nun die Zeit gekommen, sich mehr ums Privatleben zu kümmern. Harald Platz (79) gibt bald eines seiner vielen Ämter ab. Seit 29 Jahren ist er Vorsitzender der Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins (DAV).

6500 Mitglieder zählte der Verein, als Platz 1994 den Vorsitz übernahm. Über 23.000 zeigen heute, wie populär die DAV-Angebote rund ums Wandern und den Bergsport sind. Gipfelglück, Hüttenzauber und Naturerlebnisse verbinden Jung und Alt. Enormen Zulauf erfahren die Angebote zum Klettern und Bouldern.

Zu den Parkplätzen am Kletterzentrum wird noch diskutiert

Die Eröffnung des Swoboda Alpin ist einer der Meilensteine unter Platz’ Ägide. 7,5 Millionen Euro nahmen die Verantwortlichen für das Kletterzentrum am Aybühlweg in die Hand. Zuletzt kam es wegen der Parkplätze zu einigem Zwist mit der Stadt. „Viele unserer Mitglieder und Kunden sind aufs Auto angewiesen, um nach Kempten zu kommen“, argumentiert Platz. In direkter Nachbarschaft entsteht derzeit die 10. Grundschule, ein Quartiersplatz war dazu angedacht auf dem Gelände des DAV. Einigkeit ist noch nicht erzielt.

Harmonie und Zusammenhalt zeichnen die Arbeit in der Sektion ansonsten aus. Mit der Rappenseehütte, der Kemptner Hütte und der Tannheimer Hütte betreibt sie teils seit über 150 Jahren Unterkunftshäuser für Bergsteigerinnen und Wanderer. Zu den Schutzhäusern führen einige der Lieblingsrouten von Harald Platz. „Es gibt doch nichts Schöneres als eine gescheite Brotzeit nach einer Tour.“

Ausbau der Hütten fiel in die Amtszeit von Harald Platz

Renovierung und Ausbau der Hütten fiel in die Amtszeit des 79-Jährigen. Zur Kemptner Hütte über dem Sperrbachtobel auf 1844 Metern führt nun eine Materialseilbahn, in den vergangenen Jahren wurde das Haus umfassend saniert. Die größte aller 327 Hütten des Deutschen Alpenvereins ist die Rappenseehütte (2091 Meter). Dort wurde zuletzt der Brandschutz auf neuen Stand gebracht und mit den WCs auch der Anschluss an die Kläranlage geschaffen.

Sie sorgten als Vorsitzende für Kontinuität über sechs Jahrzehnte in der DAV-Sektion Allgäu-Kempten: Dr. Fritz März, (Mitte, 1958 bis 1980, verstorben 2003), Dr. Erich Knoll (rechts, 1980 bis 1994) und Harald Platz (seit 1994). Repro: Harald Platz

„Ich habe gesagt, dass ich erst gehe, wenn auch für die Tannheimer Hütte alles geklärt ist“, erzählt Platz. Das Versprechen hat er gehalten: Der Generalunternehmer sei beauftragt. Wenn es die Witterung erlaubt, beginne der Abbruch des Altbaus auf 1706 Metern. Schon im Frühjahr 2024 ist an die Einweihung des Neubaus gedacht.

Alpinisten wollen ab 2030 klimaneutral wirtschaften

Seit 2013 ist Michael Turobin-Ort hauptamtlicher Geschäftsführer der Sektion. Ihm stehen etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Seite beim Service für die Mitglieder, als Trainer, im freiwilligen sozialen Jahr, als Köchin oder Projektleiter. Der DAV hat sich im Klimabündnis Allgäu verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu wirtschaften. Pläne gibt es für Photovoltaik-Flächen auf dem Kletterzentrum.

Die Entlastung touristischer Hotspots und umweltfreundlichen Transport soll ein „Bergbus“ schaffen, der Mitglieder preiswert an Ausgangspunkte für Touren bringt. Kann gut sein, dass da künftig auch Angehörige von Platz einsteigen. Er hat fünf Kinder und zwei Enkel, das Bergler-Gen ist auch in diesen Generationen vielfach ausgeprägt.

Im Mai ist die Mitgliederversammlung. Zweiter Vorsitzender Klaus-Peter Wildburger wird für die Nachfolge kandidieren.