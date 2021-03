Altusriederin im Fernsehen: Amy Diana (11) tritt bei "The Voice Kids" an

Amy Diana aus Altusried ist ein ganz normales Mädchen, das gern radelt - und bei "The Voice Kids" antritt. Am Samstag stellt sich heraus, ob sie weiterkommt.

25.03.2021 | Stand: 17:54 Uhr

Scheinwerfer und Bühne ist Amy Diana (11) aus Altusried ja schon gewöhnt. Aber als sie vor Promis wie Alvaro Soler und Wincent Weis vorsang, war Amy dann doch „super aufgeregt“ sagt ihr Vater Stefan Diana im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Elfjährige ist am Samstag, 27. März, bei den "Blind Auditions" bei „The Voice Kids“ aus Sat1 zu sehen.

Amy Diana aus Altusried singt bei "The Voice Kids" vor Wincent Weiß und Alvaro Soler

Dabei handelt es sich um ein Vorsingen, bei dem die Jurymitglieder die Kinder zunächst gar nicht sehen, da sie in einem Drehstuhl mit dem Rücken zur Bühne sitzen. In der aktuellen Staffel sind das Singer-Songwriter Alvaro Soler, Deutsch-Pop-Sänger Wincent Weiss, Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß sowie Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen 4“.

Amy Diana (mitte) auf der Bühne des Festspielhauses Füssen Bild: Stefan Diana

Die Jurymitglieder können sich für einen Kandidaten entscheiden, indem sie einen Knopf drücken („buzzern“). Dadurch dreht sich der Sitz und sie können den Sänger sehen. Der Kandidat kommt eine Runde weiter, wenn er mindestens eine Jurystimme bekommt.

Elfjährige Altusriederin hat bereits Erfahrung im Festspielhaus Füssen gesammelt

Amy sammelt seit etwa zwei Jahren Erfahrungen bei der „Ludwigs Musical Academy“ im Festspielhaus Füssen. In ihrer Freizeit spielt sie mit Freunden, geht Schwimmen und Fahrradfahren. Die Altusriederin singt gerne Pop- oder Musicalstücke. Passend dazu wird sie am Samstag mit dem Musical-Song „Erinnerung“ aus Andrew Lloyd Webbers „Cats“ an den Start gehen. Ob Amy Diana bei "The Voice Kids" weiterkommt, stellt sich am Samstag, 27. März, um 20.15 Uhr auf Sat1 heraus.

