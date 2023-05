Am Ende des Jazzfrühling wird klar: Dieses Festival in Kempten lief super

Der Jazzfrühling gerät zum überraschenden Publikums-Erfolg. Acht Tage erleben rund 6000 Zuhörer faszinierende Konzerte. hr-Bigband setzt tollen Schlusspunkt.

07.05.2023 | Stand: 18:07 Uhr

Es lief gut für die Festivalmacher. Sehr gut sogar. Die gut 50 Konzerte des Jazzfrühling in Kempten hörten sich rund 6000 Musikfans an. Zwei Drittel der Auftritte waren ausverkauft, berichten Andreas Schütz und Josef Ego, die das Programm zusammengestellt hatten. Sie zeigen sich glücklich über die unerwartet große Resonanz, die am Samstag in zwei ausverkauften Konzerten sowie einem mitreißenden Auftritt der hr-Bigband im fast vollen Kemptener Stadttheater gipfelte.

