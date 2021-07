Am „Linde“ ist der Wurm drin – tiefer als erwartet

Untersuchungen bringen gravierende Mängel zutage. Geplante Erweiterung des Gymnasiums sprengt den Kostenrahmen. Wie darauf nun reagiert wird.

26.07.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Wenn das Carl von Linde erlebt hätte. Als Pionier der Kühltechnik genoss der Namensgeber des kleinsten Kemptener Gymnasiums einen herausragenden Ruf in Ingenieurskreisen. Das nach ihm benannte Gebäude am Haubensteigweg wird seinem Anspruch indes nicht mehr gerecht. Das Dach schadhaft, Heizungsrohre leck, Leitungen veraltet, Mängel in der Sicherheit. Wie beim Neubau der geplanten zehnten Grundschule reicht auch für die geplante Sanierung und Erweiterung des „CvL“ der angesetzte Kostenrahmen nirgends hin.