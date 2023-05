Wegen Schlafproblemen: Pflegerin stiehlt verschreibungspflichtige Medikamente

Eine Pflegerin stiehlt Schlaf- und Betäubungsmittel aus einem Tesor der Einrichtung, in der sie arbeitet. Wie das Kemptener Amtsgericht über die Fälle urteilt.

16.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wer im Alter nachts nicht mehr recht zur Ruhe kommt, dem verhelfen Medikamente zu einem erholsamen Schlaf. Ärzte verschreiben die Mittel. In Heimen für Seniorinnen und Senioren kümmert sich das Personal darum, in welcher Dosis und zu welchen Zeiten Bedürftige ihre Tabletten bekommen. In einer Einrichtung in Kempten hat eine Pflegekraft dies zum eigenen Vorteil genutzt.

