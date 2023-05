Angestellte soll Arbeitszeiterfassung manipuliert haben - So urteilt das Kemptener Gericht

Eine Angestellte der Polizei soll selbst Änderungen im behördlichen Erfassungssystem zur Arbeitszeit vorgenommen haben. Wie das Landgericht Kempten urteilt.

08.05.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Die korrekte Erfassung von Arbeitszeiten ist in Unternehmen und Behörden ein Dauerbrenner. Wenn dabei falsche Angaben gemacht werden, kann das gravierende Folgen für die Beschäftigten haben. Vor dem Landgericht wurde jetzt ein Fall verhandelt, in dem eine Verwaltungsangestellte Eintragungen im elektronischen System manipuliert haben soll – in einer Dienststelle des Polizeipräsidiums Schwaben.

