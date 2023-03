Sollen am ehemaligen Kemptener Lazaretts ein Park oder Parkplätze entstehen?

An der Calgeer-Anlage beißt sich der Gestaltungsbeirat fest. Autos und Wegeführung sind Knackpunkte. Ein Workshop soll den Weg für 50 Wohnungen ebnen.

21.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

50 Kleinwohnungen für Mitarbeiter des Klinikums und Studierende plant die Sozialbau im Umgriff des ehemaligen Fachsanitätszentrums am Haubensteigweg. Das sogenannte „Gästehaus“ südlich des ehemaligen Zahnarzthauses an der Ecke zum Adenauerring soll dazu abgerissen werden. Einen Neubau stellt sich Architekt Architekt Markus Abler vor. Der Gestaltungsbeirat sieht in dem Projekt einen besonderen städtebaulichen Faktor – und wünscht erneut Nacharbeit.

