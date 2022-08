Ausstellung macht auf Museums-Netzwerk "Antike in Bayern" aufmerksam

Sieben bayerische Museen haben sich zusammengeschlossen. Eine kleine Schau im Archäologischen Park in Kempten zeigt, was Kelten und Römern hinterließen.

19.08.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Kelten und Römer haben viele Spuren in Bayern hinterlassen. Dokumentiert wird die antike Lebensart und Kultur in Archäologischen Einrichtungen und Museen – etwa im Archäologischen Park Cambodunum ( APC) in Kempten, wo das Erbe der Römer zu sehen und zu erleben ist. Nun haben sich sieben solcher Institutionen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen mit dem Namen „Antike in Bayern“. Eine gemeinsame Ausstellung der Museen soll darauf aufmerksam machen.

Für ein paar Monate macht sie Station in Kempten: In den „Kleinen Thermen“ des APC sind bis zum 27. November bedeutende archäologische Funde zu sehen, kombiniert mit Informationen zu den Museen. Es handelt sich dabei um Repliken. Maike Sieler, die den Kemptener APC leitet, hat für die kleine Schau mit fünf Vitrinen Öllämpchen aus den Cambodunum-Gräbern und ein Waaggewicht in Form einer Merkurbüste ausgewählt. Am auffälligsten ist ein bronzener Pferdekopf, den das Römische Museum Augsburg beisteuert. Die Archäologische Staatssammlung in München, die 2023 oder 2024 ein neues Haus für ihre Exponate erhält, zeigt den Stier von Weltenburg und die Venus von Epfach. In Manching, wo es eine Keltenstadt an der Donau gab, bevor die Römer anrückten, stellen Keramik der frühen Bewohner aus. Außerdem zu sehen: Objekte aus dem Pompejanum Aschaffenburg, der Staatlichen Antiken-Sammlungen und der Glyptothek München sowie des Römermuseums Weißenburg.

Das Museums-Netzwerk „Antike in Bayern“ sei mit dem Ziel gegründet worden, mehr Menschen und insbesondere Touristen in die Museen zu locken, erklärte Martin Spantik von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen bei der Ausstellungseröffnung. Künftig wolle man das Netzwerk ausbauen, ergänzte Maike Sieler.

Schon im 1. Jahrtausend vor Christus siedelten keltische Stämme in Bayern. Kurz nach der Zeitenwende eroberten Römer das Land vor den Bergen – und gründeten Cambodunum als erstes Verwaltungs- und Handelszentrum.