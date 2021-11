Zahl der Fälle ist 2021 angestiegen. Über 100 Taten allein im August. Betroffene haben zum Ärger oft hohe Kosten. Was die Aufklärung so schwierig macht.

29.11.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Fünf Schäden in fünf Jahren, immer nach dem gleichen Muster. Über Nacht fügen Unbekannte dem Familienauto eines Sankt Mangers tiefe Kratzer an Türen oder Motorhaube zu. Zuletzt entdeckte der Eigentümer am vergangenen Montag frische Spuren im Lack. „Die Kosten für die Reparaturen summieren sich auf 6000 Euro.“ Ermittlungen der Polizei führten bisher zu keinem Ergebnis. „Das ist ein schwieriges Feld“, sagt Sprecher Holger Stabik.