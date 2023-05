So viel Müll produzieren Menschen im Oberallgäu und im Landkreis Lindau

Im Abfallzweckverband kritisieren Verantwortliche auch das duale System. Wo Teile des Verpackungsmülls landen, ist ein Rätsel. Wertstoffinseln bleiben ein Thema.

16.05.2023 | Stand: 14:55 Uhr

„Entrümpelungsjahre“ hat der Abfallzweckverband ZAK offenbar hinter sich. In Corona-Zeiten war die Menge an Rest- und Sperrmüll im Verbreitungsgebiet angestiegen, die Menschen trennten sich zuhause von Altem, richteten das Heim teilweise neu ein. Vergangenes Jahr sank die Müllmenge leicht. Kritik gab es in der Verbandsversammlung an der bundesweiten Organisation der Verwertung.

