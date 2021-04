Beim Jazz-Wettbewerb spielen nur junge Männer um den Sieg

Vier Bands treten an, um eine Tournee durch bayerische Jazz-Clubs zu gewinnen. Frauen stehen nicht auf der Bühne. Warum nur?

27.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Die Zukunft des Jazz scheint männlich zu sein. Diese Interpretation legt die Besetzung des diesjährigen Nachwuchs-Wettbewerbs beim Jazzfrühling nahe. Alle vier Bands, die am Mittwochabend als Finalisten auf der Bühne des Kemptener Stadttheaters 25 Minuten lang ihre Musik vorstellen und ihre Kreativität demonstrieren, sind junge Männer. Frauen? Fehlanzeige. Warum das so ist, kann Jazzfrühlings-Organisator Andreas Schütz nicht beantworten. Er war bei der Vorauswahl als Juror mit dabei. In den 15 Bands, die sich für den Förderpreis des Bayerischen Jazzverbands beworben hatten, gab es nur eine einzige Frau – eine Pianistin. Eine bewusste Bevorzugung von Männern wäre aber auch ausgeschlossen gewesen, erläutert Schütz. Denn die drei Juroren hörten die Bands in einem Blindverfahren an, kannten also die Besetzung nicht.

Die jungen Jazzer dürfen maximal 30 Jahre alt sein

Getroffen wurde die Vorauswahl schon vor eineinhalb Jahren. Weil der Jazzfrühling 2020 ausfiel, spielen die vier Final-Formationen erst jetzt. Morgen Abend kann man hören, was junge (bayerische) Jazzer so draufhaben. Mitmachen bei diesem Wettbewerb, den der Bayerische Jazzverband in Kooperation mit dem Jazzfrühling durchführt, können zwei- bis fünfköpfige Bands, deren Mitglieder maximal 30 Jahre alt sein dürfen. Mindestens ein Bandmitglied muss in Bayern geboren sein, einen festen Wohnsitz in Bayern haben oder an einer bayerischen Hochschule studieren.

Fünf Juroren bestimmen Sieger

Eine dreiköpfige Jury mit Andreas Schütz (Jazzfrühling), Professor Tizian Jost (Jazzverband) und Andreas Aldinger (Musiklabel Enja) hatte die Vorauswahl für das Kemptener Finale getroffen. Die Jury am Mittwoch wird dagegen aus fünf Mitgliedern bestehen: Leonie Leuchtenmüller vom Jazzfrühling/Klecks, Florian Oppenrieder als stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Jazzverbandes, der Kemptener Stadtrat und Landtags-Vizepräsident Alexander Hold als Vertreter des öffentlichen Lebens, Stephanie Boltz als Musikerin beim Jazzfrühling sowie Ralf Dombrowski als Musik-Journalist. Wer gewinnt, gibt die Jury am Ende des Abends bekannt. Ab 20 Uhr spielen:

Die Therapie, ein Quartett um den Gitarristen Arno Grußendorf

Kilian Sladek Duo mit dem Sänger Sänger Kilian Sladek und dem Pianisten Theodor Kollross (das eigentlich angekündigte Sladek-Quartett kann nicht auftreten, weil der Bassist sich ein Bein brach)

Lukas Diller Quartett um den Saxofonisten gleichen Namens

Lukas Langguth Trio, ein Klaviertrio um den Pianisten Langguth

Eine Besonderheit in der Szene

Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb im Jahr 2014. Bis 2019 trug er den Namen des 2012 verstorbenen Jazzfrühling-Gründers Hansjürg Hensler. Ziel ist es, junge talentierte Jazzkünstler in Bayern sowie die landesweite Jazzszene zu fördern. „Das wird von Jahr zu Jahr bedeutsamer“, erklärt Magnus Dauner. Der aus Obergünzburg stammende Jazzer ist vor wenigen Wochen zu einem der beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Jazzverbands gewählt worden. Dass die Siegerband als Preis eine organisierte Tournee durch Clubs und Spielstätten in Bayern und damit eine Perspektive für ihre Zukunft erhält, sei eine Besonderheit in der Jazzszene. „Ich kenne keinen anderen Preis, der so gestaltet ist“, sagt der 33-jährige Schlagzeuger, der früher auch schon an der Organisation des Jazzfrühlings beteiligt war.