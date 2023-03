Berührendes Buch: Das Leben und Leiden der Litauer im Nachkriegs-Kempten

Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten viele Litauer in Kempten Zuflucht. Der Fotograf Kazys Daugela dokumentierte den Alltag im Lager. Dazu gibt es nun ein Buch.

02.03.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben und verschleppt, müssen vor Krieg und Hunger fliehen, haben Misshandlungen und Demütigungen zu ertragen: Solche Grausamkeiten sind Teil unseres Alltags geworden, erst recht mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Millionen Menschen fliehen nach Westeuropa. Viele müssen in Lagern leben, teils unter unmenschlichen Bedingungen und mit der Ungewissheit, ob und wann sie in ihre Heimat zurückkehren dürfen.

Die Allgäuer Geschichte kennt das. Zuletzt gab es vor 75 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 - 1945), eine Welle von Flucht und Vertreibung mit Millionen von Menschen, von denen ein Teil auch in unserer Region Zuflucht suchte. Zugleich lebten am Kriegsende hier schon zehntausende Menschen, die weg wollten, weil das Allgäu gar nicht ihre Heimat war. Menschen, die als Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und ehemalige KZ-Häftlinge hierher verschleppt worden oder als Geflüchtete hier gestrandet waren, die „Displaced Persons“. Fast in jedem Dorf gab es sie, und natürlich in den Städten, wo Zwangsarbeiter für die (Rüstungs-)Industrie hatten schuften müssen.

Die Litauer feierten trotz des tristen Lageralltags - mit Tracht und traditionellen Tänzen. Auch dieses Bild machte Fotograf Kazys Daugela. Bild: Vilnius Auction

Etwa in Kempten. Dort hat nun der pensionierte Gymnasiallehrer und Historiker Dr. Wolfgang Petz das Augenmerk auf eine Gruppe gelenkt, die bisher kaum im Blick war und unerforscht ist. Unter den zausenden Displaced Persons in der Stadt befanden sich zwischen 1945 und 1949 viele Geflüchtete aus den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen. Sie hatten sich vor der sowjetischen Armee und dem Terror Stalins in Sicherheit gebracht. Untergebracht waren sie in der Kemptener Residenz sowie in der angrenzenden Kaserne. Die größte Gruppe der Balten machten die Litauer aus. 1300 Frauen und Männer aus dem Land fanden eine zwischenzeitliche Heimat in Kempten, besagt eine Zählung von 1947. Nimmt man die Esten und Letten hinzu, waren es etwa 2500 – eine stattliche Menge angesichts der Gesamtzahl von nicht einmal 40.000 Einwohnern.

Wolfgang Petz reist in die litauische Hauptstadt, um noch mehr Informationen zu erhalten

Aufmerksam geworden war Wolfgang Petz, der immer wieder Neues aus der Allgäuer Geschichte ans Licht fördert, durch Fotos, die damals entstanden sind. Der aus Litauen stammende Kazys Daugela (1912 - 1999) hielt den Lageralltag in jenen Jahren mit seiner Kamera fest. Petz erfuhr von den bildnerischen Zeitdokumenten des talentierten Fotografen und nahm 2020 Kontakt auf zu den Nachfahren Daugelas in der Hauptstadt Vilnius, die den Nachlass besitzen. Es folgten eine Reise dorthin sowie weitere Forschungen.

In den Fotos ist die Verzweiflung zu sehen, aber auch die kleinen Freuden des Alltags schimmern durch

Nun kann Petz ein fundiertes Bild vom Leben der Litauer in Kempten zeichnen. Inzwischen sind seine Erkenntnisse in einer Sonderausstellung im Kempten-Museum eingeflossen. Außerdem fasste Petz sie in einem 130 Seiten starken Buch und Bildband mit dem Titel „Zuflucht auf Zeit“ zusammen. Neben der Beschreibung von „Displaced Persons aus den baltischen Ländern in Kempten“ und anderen Texten sind fast 60 Schwarzweiß-Fotos Daugelas abgedruckt. Sie zeigen die Zumutungen des Lagerlebens, also die beengten Verhältnisse, die notdürftigen Essensrationen, die Verzweiflung, aber auch kleine Freuden des Alltags und das rege kulturelle Leben. „Ein einmaliger Glücksfall“, nennt Petz diese Entdeckung.

Freundschaftliche Beziehungen zwischen Einheimischen und den Litauern entwickelte sich jedoch selten

Obwohl sie unter bedrückenden Bedingungen lebten, stellten die Litauer Normalität her – mit Festen und Feiern sowie der Pflege von Tracht und Brauchtum. „Nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren entwickelte sich unter den Litauern ein reges, vielfältiges Kulturleben, das den Menschen neuen Lebensmut geben konnte“, schreibt Petz. Es gab Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen, Sportwettkämpfe und Schachturniere. Freundschaftliche Beziehungen zwischen Einheimischen und ihnen entwickelten sich jedoch selten.

Angst vor Terror und Perspektivlosigkeit

Heim wollten die Litauer und die anderen Balten nicht mehr, aus Angst vor Terror und Perspektivlosigkeit angesichts der politischen Verhältnisse. Auch das zerstörte Deutschland war wenig attraktiv für sie. So begannen sie 1949, in klassische Einwanderungsländer zu gehen, allen voran in die USA sowie nach Kanada, Australien, Argentinien. Fotograf Daugela verließ mit seiner Familie Kempten Richtung USA. Mehrmals kehrte er nach Litauen zurück. Eine erste Foto-Ausstellung fand dort 1988 statt. Heute gibt es kaum noch Spuren der Litauerinnen und Litauer in Kempten.

Blick in die Sonderausstellung im Kempten-Museum: Der Historiker und Buchautor Wolfgang Petz zeigt Rasa Balčikonytė (Kulturattachée der Botschaft der Republik Litauen) Dokumente und Fotos von Kazys Daugela. Bild: Matthias Becker

Die Daugela-Fotografien im Kempten-Museum sind bis 7. Mai zu sehen (Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr). Das Buch „Zuflucht auf Zeit – Lageralltag in Kempten 1945 bis 1949“ von Wolfgang Petz ist im Likias-Verlag erschienen; es kostet 24 Euro.