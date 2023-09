Berufsschule feiert: Weiterer Schritt auf dem Weg zum neuen Campus

Richtfest an der Berufsschule I. Stadt und Landkreis ziehen bei beruflicher Bildung an einem Strang. Bis 2028 sollen alle Gebäude auf neuem Stand sein.

30 Klassenzimmer, Fachräume und Werkstätten sollen künftig den Auszubildenden in der Berufsschule I zur Verfügung stehen. Das Gebäude an der Kotterner Straße ist mittlerweile entkernt, die Sanierung soll 2024 abgeschlossen werden. Beim Richtfest verwiesen die Verantwortlichen erneut auf den finanziellen Kraftakt für Stadt und Landkreis, sprachen aber unisono von einer sinnvollen Investition.

Es geht um mehr als 100 Millionen Euro, die noch bis 2028 in die Modernisierung des Campus mit drei Berufsschulen-, Wirtschafts- und weiteren Fachschulen fließen. In den zurückliegenden Jahren wurden in dem Bereich bereits die Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) inklusive Tiefgarage für mehr als 30 Millionen erweitert und auf Vordermann gebracht.

Probates Mittel gegen den Mangel an Fachkräften

Landrätin Indra Baier-Müller und Oberbürgermeister Thomas Kiechle – Schulter an Schulter im Vorstand des Zweckverbands – zeigten sich optimistisch, mit der Stärkung der beruflichen Ausbildung aufs richtige Pferd zu setzen. Fachkräfte heranzuführen, sei das beste Mittel gegen den Mangel in vielen Branchen. "Am Ende werden wir technologisch und energetisch glänzen können“, ist Baier-Müller überzeugt.

Aktuell sind die Unterrichts- und Fachräume ausgelagert an die Wiesstraße in der ehemaligen Küchen-Arena. Bis 2028 sollen auch BS II und BS III nach dem nun begonnenen Muster generalsaniert werden. Zeit- und Kostenplan der beteiligten Firmen unter Regie des Büros F64 und Architekt Andreas Franz würden bisher eingehalten.

6000 junge Menschen sind jede Woche am Berufsschulzentrum

Beifall spendeten die Gäste an Zweckverbands-Geschäftsführer Stefan Weinpel, der sich seit seinem Amtsantritt mit Bauplänen und technischen Anforderungen befasst. Der größte Applaus galt freilich den Handwerkern, die für zügigen Fortschritt auf der Baustelle sorgten. Polier Florian Lacher verursachte traditionsgemäß einige Scherben im Laufe seines Richtspruchs.

Fast 100 Frauen und Männer unterrichten allein an der BS I. Über 2400 Schülerinnen und Schüler sitzen in den Klassenräumen, üben in den Werkstätten und programmieren an Computern.

