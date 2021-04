Besuchsverbot in Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf

Der Klinikverbund Allgäu verhängt ein Besuchsverbot ab Samstag. Grund sind die steigenden Infektionszahlen. Für wenige Personenkreise gelten Ausnahmen.

Wegen der aktuell stark steigenden Infektionszahlen durch das mutierte Coronavirus gilt für die Kliniken des Klinikverbunds Allgäu ab Samstag, 10. April, ein allgemeines Besuchsverbot. Damit folge die Klinikverwaltung den Vorgaben des bayerischen Gesundheitsministeriums, heißt es in einer Mitteilung.

Schutz von Patienten und Mitarbeitern im Mittelpunkt

Der Schutz der Patienten vor einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus habe für den Klinikverbund Allgäu oberste Priorität. Ebenso sollen mit dieser Maßnahme die Mitarbeiter vor Infektionen geschützt werden, die für die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung in der Region unerlässlich sind. Die Regeln gelten in den Häusern in Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf.

Es gelten folgende Ausnahmen:

Ein Elternteil von minderjährigen Patienten darf zu Besuch kommen

Besuche bei Patienten der Palliativstation

Begleitung von Patienten, mit denen wegen einer Erkrankung wie Demenz) eine Kommunikation erschwert oder nicht möglich ist

Sonstige therapeutische oder medizinisch notwendige Besuche, die vorab mit dem zuständigen Arzt abgesprochen wurden

Bei Geburten ist die Anwesenheit des Vaters oder einer sonstigen engen Bezugsperson erlaubt.

Maskenpflicht besteht weiter in den Häusern in Kempten, Immenstadt, Oberstdorf

Zu beachten sind die speziellen Besuchsregelungen der Wöchnerinnenstation. Der Zugang zu den Kliniken ist an allen Standorten nur über die Haupteingänge möglich. Weiterhin gilt eine generelle FFP2-Masken-Pflicht für alle Besucher, Begleitpersonen und ambulante Patienten der Kliniken. Bei Kindern bis einschließlich 14 Jahren reicht ein üblicher Mund-Nasen-Schutz.

