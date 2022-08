Bilanz der Allgäuer Festwoche: „Außerordentlich friedlich“ - Organisatoren blicken aufs kommende Jahr

180.000 Besucher kommen zu Heimatfest mit Wirtschaftsausstellung nach Kempten. Die Organisatoren freuen sich über „gute Stimmung“. Die Bilanz der Festwoche 2022.

21.08.2022 | Stand: 20:04 Uhr

180.000 Menschen haben bis Sonntagabend die Allgäuer Festwoche in Kempten besucht. Für die Organisatoren ist nicht nur diese Zahl eine Bestätigung für die Entscheidung, die Traditionsveranstaltung trotz vieler Fragezeichen im Vorfeld durchzuziehen. „Es war ein Fest für alle mit einer positiven Grundstimmung“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Abschluss-Pressekonferenz am späten Sonntagnachmittag.

„Die Menschen sind froh, dass sie sich wieder begegnen können“ – das sei ein zentraler Eindruck der diesjährigen Festwoche gewesen. Womöglich auch deswegen sei die Veranstaltung heuer „außerordentlich friedlich“ gewesen.

Polizei: 20 Fälle von Körperverletzungen

Laut Polizeisprecher Holger Stabik verlief die Festwoche gemessen an den Polizeieinsätzen „sehr, sehr ruhig“. Bis Sonntagmittag zählte die Polizei 20 Fälle von Körperverletzungen. Das sei im Vergleich zu den Vorjahren wenig. „Positiv war, dass das Gelände großzügiger ist und es keinen so starken Personenandrang gab“, sagte Stabik im Gespräch mit unserer Redaktion. Sonst führten Rempeleien schnell mal zu einer Schlägerei.

Diese Weitläufigkeit hätten auch Familien und Menschen mit Handicap genossen, berichtete Michaela Waldmann, designierte Festwochen-Chefin. Eine Entscheidung, die für kommendes Jahr „grundsätzlich diskutiert werden muss“, sei der freie Eintritt. Weil die Veranstaltung heuer deutlich kleiner ausfiel, hatte sich der zuständige Werkausschuss dazu entschieden, kein Geld zu verlangen. Was die Festwoche die Stadt letztlich gekostet hat, ist noch nicht bekannt. Die Bilanz werde im Herbst vorgestellt.

Wirtschaftsausstellung mit 110 Ausstellern kleiner als sonst

Hans-Peter Hartmann, Festwochen-Beauftragter im Kemptener Stadtrat, lobte, was das Organisations-Team „in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt hat“. Die Prognosen einiger pessimistischer Wirte hätten sich nicht bestätigt. Wie berichtet, waren die bisherigen Betreiber des Bierzelts abgesprungen. Mit Jochen Mörz wurde kurzfristig ein Ersatz gefunden. Doch das Thema Festzelt sei „eine Schraube, an der wir noch drehen müssen“, sagte zweiter Bürgermeister Klaus Knoll mit Blick aufs nächste Jahr. „Das Thema müssen wir gleich anpacken.“ Mörz hatte mit Personalproblemen zu kämpfen, außerdem riss während der gesamten Veranstaltung die Kritik am Service im Bierzelt nicht ab.

Mit 110 Ausstellern war die Wirtschaftsausstellung, die als zentraler Bestandteil der Festwoche gilt, deutlich überschaubarer als in den Vorjahren. Die Firmen und Institutionen seien jedoch sehr zufrieden, berichtete Hartmann. „Vielleicht reichen künftig 300 statt wie bisher um die 400 Aussteller, wenn sie dafür qualitativ hochwertig sind und dadurch ein bunt gemischtes Angebot möglich ist.“

Erstmals in diesem Jahr gab es einen kleinen Jahrmarkt. Über dessen Zukunft diskutieren die Stadträte in den nächsten Wochen und Monaten ebenso wie über die heuer fehlende Imbissmeile und den Bühnenstandort. Klaus Knoll jedenfalls sagte: „Ich freue mich schon auf die Festwoche 2023.“ Den voraussichtlichen Termin gibt es bereis: 12. bis 20. August.

