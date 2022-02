Binnen einer Woche sieben Tote mit Corona in Kempten und dem Oberallgäu

Patienten hatten Delta-Variante - und dazu hohes Alter, Vorerkrankungen und teils keinen Booster. Warum Chefarzt Dr. Wagner die Lage noch als angespannt wertet.

16.02.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Während die Politik über die richtige Öffnungsstrategie in der Corona-Pandemie diskutiert, zeigt sich beim Blick auf die Krankenhäuser, dass die Probleme noch nicht ausgestanden sind. Seit Mittwoch vor einer Woche starben in den Kliniken in Kempten, Immenstadt und Oberstdorf sieben Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Das meldet der Klinikverbund Allgäu. Je drei Todesfälle entfallen dabei auf die Krankenhaus-Standorte Kempten und Immenstadt, einer auf Oberstdorf.

„Wir sehen seit Anfang des Jahres einen deutlichen Rückgang der schweren Verläufe und damit auch der Todesfälle“, sagt Dr. Florian Wagner, Chefarzt für Anästhesie-, Intensiv- und Notfallmedizin am Klinikum Kempten. Bei den Verstorbenen handelte es sich demnach zuletzt um Patienten, die noch mit der Delta-Variante infiziert waren und/oder Patienten in hohem Alter und mit schweren Vorerkrankungen. Wagner: „Zum Teil hatten sie leider auch noch keine Booster Impfung erhalten.“

56 Patienten in den Krankenhäusern in Kempten und dem Oberallgäu

Laut Lagebericht gibt es aktuell 49 Corona-Patienten auf den Normalstationen in Kempten (20), Immenstadt (21), Oberstdorf (7) und Sonthofen (1). Zudem liegen drei Covid-Fälle auf der Intensivstation in Kempten, vier in Immenstadt. Wagner wertet die Lage noch als angespannt. Aktuell sehe man als Spiegelbild der hohen Ansteckungsrate stetig steigende Corona-Patientenzahlen – vor allem auf den Normalstationen.

Dabei handle es sich vor allem um Patienten, die zwar positiv auf das Virus getestet wurden, aber keine klassische Covid-Pneumonie (Lungenerkrankung) haben. Sie müssen vielmehr wegen anderer Erkrankungen (wie Unfall, Herzinfarkt, Schwangerschaft, chronische Lungenerkrankung) behandelt werden. Noch etwa 20 bis 25 Prozent der Corona-Patienten hätten aktuell eine Covid-Pneumonie.

Der Aufwand fürs Pflegepersonal ist laut Wagner weiter enorm. Denn es gelten für alle Patienten mit positivem Corona-Nachweis besondere Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen. Zu schaffen machten zudem vermehrt Ausfälle von mit Corona infizierten Beschäftigten, die in Quarantäne sind und häufig sehr kurzfristig im Dienstplan ersetzt werden müssten.

