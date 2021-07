Blasmusikanten beklagen "Dschungel an Vorschriften"

Der Musikverein Reicholzried schreibt einen Brandbrief an etliche Politiker. Sie ärgert sich über den Vorschriften-Dschungel - und über die Corona-Maßnahmen.

29.07.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Der Musikverein Reicholzried (Oberallgäu) hat Angst um die Zukunft der Blaskapellen. „Die gesetzliche Entwicklung beim Umgang mit Vereinen wie dem unseren bereitet uns große Sorgen“, formulieren Vorsitzender Andreas Kiesel und Dirigent Martin Hartmann in einem offenen Brief an regionale Politiker, Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie die bayerische Staatsregierung. Sie beziehen sich dabei auf die finanziellen und gesetzlichen Regelungen, die Haftung von Verantwortlichen, das Vereinssteuerrecht, aber auch auf die aktuellen Corona-Maßnahmen. Unterschrieben haben den Brief rund 50 Mitglieder des Vereins.