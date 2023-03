Silo von Sägewerk bei Wiggensbach hat in der Nacht gebrannt

Heute Nacht hat es bei Wiggensbach einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. Das Holzspäne-Silo eines Sägewerks hat gebrannt. Das ist bislang bekannt.

17.03.2023 | Stand: 06:43 Uhr

Bei Wiggensbach (Kreis Oberallgäu) hat heute Nacht bei einem Sägewerk gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer am Donnerstag gegen 23.10 Uhr eine Rauchsäule auf dem Dach des Holzspäne-Silos eines Sägewerks in Unterkürnach. Der Mann informierte zunächst den Inhaber der Schreinerei, der in unmittelbarer Nähe des Sägewerks wohnt, und setzte anschließend einen Notruf ab.

Brand in Unterkürnach bei Wiggensbach: Dach eines Holzspäne-Silos brennt nieder

Die alarmierten Feuerwehren begannen sofort damit, das Feuer zu löschen und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus daneben verhindern. Das Dach des Silos brannte vollständig ab. Auch die angrenzende Halle wurde in Mitleidenschaft gezogen. "Das Feuer brach auf dem Silo aus, auf dem sich ein Trommelsieb befindet. Dort werden die Sägespäne von den Hackschnitzeln getrennt", sagte Senior Chef Joachim Haggenmüller einem unserer Reporter vor Ort.

Das Dach des Silos ist vollständig abgebrannt. Bild: Benjamin Liss

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei konnte die Höhe des entstandenen Sachschadens am frühen Morgen noch nicht beziffern. Auch zur Brandursache konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Diese ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei Kempten.

Im Einsatz waren rund 100 Kräfte der Feuerwehren aus Wiggensbach, Kürnach, Altusried, Frauenzell, Eschach, Kempten, Sulzberg und Kreuzthal.

