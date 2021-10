Busunfall in Kempten - mehrere Verletzte

Bei einem Busunfall in Kempten haben sich vier Fahrgäste leicht verletzt. Drei davon wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

21.10.2021 | Stand: 14:08 Uhr

Am Mittwochmorgen hat sich gegen 8.15 Uhr auf der Füssener Straße in Kempten ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus ereignet. Der Bus der Linie 30 fuhr von Sulzberg kommend in Richtung Kempten. Aufgrund eines „Gehwegparkers“ sah die Busfahrerin das davor wartende Fahrzeug zu spät und musste eine Vollbremsung einleiten.

Durch die Vollbremsung verhinderte die Fahrerin einen Zusammenstoß, allerdings wurden vier Fahrgäste des vollbesetzten Busses leicht verletzt. Laut Polizei erlitten drei Fahrgäste Schmerzen in den Extremitäten und wurden anschließend ins Krankenhaus Kempten gebracht.

Lesen Sie auch: Riedbergpass: Motorradfahrer kollidiert mit Auto - 61-Jähriger verletzt im Krankenhaus