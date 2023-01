CSU-Spitzen in Kempten, Oberallgäu und Lindau setzen auf Eric Beißwenger und Joachim Konrad

Die Oberallgäuer sollen im März nominiert werden. Dafür soll ein Westallgäuer bei der Landtagswahl im Oktober einen guten Listenplatz bekommen.

23.01.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Jetzt steht es fest: Die CSU will den Altusrieder Bürgermeister Joachim Konrad bei der Landtagswahl am 8. Oktober ins Rennen schicken. Er tritt damit im Stimmkreis Kempten-Oberallgäu die Nachfolge von Thomas Kreuzer an, der sich nicht mehr zur Wahl stellt. Für den Stimmkreis Lindau-Sonthofen hat sich die lokale CSU-Spitze auf Eric Beißwenger verständigt, der die Region bereits seit 2013 im Landtag vertritt. Dafür soll der Scheidegger Ralf Arnold einen prominenten Platz auf der Schwabenliste erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Nominierung der drei Bewerber für den Landtag steht allerdings noch aus, sie soll im März stattfinden.

