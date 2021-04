Zahl der Neuzulassungen steigt. Kemptener Familienbetrieb Herb bietet in dritter Generation Rundum-Service. Ein Grundstück fehlt den Unternehmern zum Glück.

25.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Wenn man erst einen hat, weiß man nicht mehr, wie man ohne auskommen konnte.“ Solche Reaktionen kennt Familie Herb seit Jahrzehnten von ihren Kunden in der Anhänger-Zentrale. In der Ludwigstraße 84 gibt es Verkauf und Verleih sowie den Rundum-Service für nahezu alles, was dem Auto spurtreu folgen soll. Mittlerweile ist die dritte Generation fest ins Unternehmen eingebunden.