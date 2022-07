Der Kemptener Stadtrat setzt ein klares Zeichen für den Klimaschutz

Mehr als drei Jahre nach der ersten Klima-Demo in Kempten, beschließt der Stadtrat einen ambitionierten Klimaplan. Doch es gibt auch Diskussionen.

29.07.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Julius Bernhardt erinnerte an die erste Klima-Demo in Kempten. Damals demonstrierte er mit der Schülerbewegung „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz. Das ist mehr als drei Jahre her, Bernhardt hat sein Abitur mittlerweile in der Tasche und studiert. Am Donnerstag nun stimmten er und sein Mitstreiter Dominik Tartler von „Future for Kempten“ als Stadträte für den „Klimaplan 2035“. Bernhardt sprach von einem langen, aber notwendigen Weg. Das sieht der Großteil der Stadträtinnen und Stadträte genauso: Der Beschluss für den Klimaschutz-Fahrplan der Stadt fiel mit deutlicher Mehrheit. Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier.

