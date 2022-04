Der Spaß am Improvisieren steht im Zentrum

Die Sing- und Musikschule mischt beim Jazzfrühling mit vier Bands mit. Dafür muss die Bigband des Allgäu-Gymnasiums passen – wegen des Ukraine-Kriegs.

30.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

In den Reigen der Jazzfrühling-Konzerte mit internationalen Musikerinnen und Musikern mischen sich auch Kemptener: Am Montagabend stellen sich vier der fünf (Nachwuchs-)Formationen der Sing- und Musikschule im Schönen Saal der Schule vor. Ab 20 Uhr spielen unter Leitung von Tiny Schmauch die Schüler-Bigband und ein Ensemble mit Erwachsenen; Kollege Ludwig Neuberg bringt ein Trio und ein Quartett auf die Bühne. Dass die Musikschülerinnen und -schüler nicht nur allein ein Instrument lernen, sondern auch – freiwillig wohlgemerkt – in Bands, Ensembles und Orchestern mitmachen, sei ein Grundanliegen der Schule, sagt Leiter Robert Rossmanith. Das gelte nicht nur für den Bereich der Klassik, sondern auch für Jazz, Blues, Pop und Rock. „Das Interesse ist groß“, versichert Rossmanith.

Lehrer Ludwig Neuberg ist bisweilen überrascht

Beim Jazz lernt der Nachwuchs etwas, dass es in anderen Stilen und Genres nicht oder kaum gibt (oder nur im Barock mal gab): das Improvisieren. Ludwig Neuberg, der drei der fünf Bands unterrichtet, ist bisweilen überrascht, dass sich die jungen Leute für den Jazz interessieren. „Die meisten sind fixiert auf den Radio-Pop“, sagt er. Jazz dagegen ist in den Medien kaum zu hören. Deshalb bekämen Kinder und Jugendliche selten einen Bezug zum Jazz.

Seit den 1990er Jahren habe es aber immer mindestens eine Rock-Pop-Jazz-Band an der Schule gegeben, sagt der 64-Jährige, der den Jazz als „schönste Musik überhaupt“ bezeichnet. Das Trio „Sugar Shock Kings“ mit zwei Gitarren und Schlagzeug hat sich dem Funk-Rock-Jazz verschrieben, das Quartett „Watch what happens“ mit 15- und 16-Jährigen spielt eher klassischen Jazz aus dem Realbook.

Die Trompeten fehlen komplett. Aber es gibt Ersatz

Für die zahlenmäßig größeren Ensembles ist Tiny Schmauch zuständig. Allerdings ist sein „Thursday Night Orchestra“ keine ganz klassische Bigband: Ihm fehlen komplett die Trompeten, laut Schmauch inzwischen fast ein Mangelinstrument. Die hohen Stimmen übernehmen ersatzweise Klarinetten und Sopransaxofone. Das Saxofonregister dagegen ist überbesetzt. Altersmäßig den Gegensatz bildet seine Combo „Zweireihig“: Hier haben sich Erwachsene zwischen 40 und 75 Jahren zusammengefunden, und zwar so viele, nämlich 13, dass sie nicht mehr in einer Reihe Platz finden. Sie haben vor allem Spaß am Improvisieren, einem der wesentlichen Elemente des Jazz.

Das Konzert der Bigband des Allgäu-Gymnasiums musste abgesagt werden

Ein Konzert mit anderen jungen Kemptenern sollte am 7. Mai im Allgäu-Gymnasium stattfinden. Das Konzert der schuleigenen Bigband zusammen mit der „Lehrer Big Band Bayern“ musste jedoch aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Der Schulsporttrakt, wo der Auftritt hätte stattfinden sollen, wurde als Aufnahmeunterkunft für ukrainische Geflüchtete benötigt. Weil kein anderer geeigneter Raum als Ersatz beschafft werden konnte, wird das Konzert auf den Jazzfrühling 2023 verschoben.

Ein Zuckerl bietet der Klecks, der das Festival veranstaltet, den Mitgliedern der Bigbands der Kemptener Gymnasien und der Sing- und Musikschule: Jedes Mitglied bekommt eine Freikarte für den Jazzfrühling-Wettbewerb am Mittwoch, 4. Mai (auf Wunsch auch ein Elternteil). Das soll die Nachwuchsmusiker animieren dranzubleiben am Jazz, sagt Festivalleiter Andreas Schütz.