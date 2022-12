Die Altusrieder Freilichtspieler planen Familienstück: "Ronja Räubertochter" ist im Sommer 2023 zu sehen

Im dritten Anlauf soll im Sommer 2023 endlich „Ronja Räubertochter“ auf die Altusrieder Freilichtbühne kommen – mit vielen Kindern und Jugendlichen.

16.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Im dritten Anlauf soll es endlich klappen: Die Altusrieder Freilichtspiele wollen im Sommer 2023 das Familienstück „Ronja Räubertochter“ nach dem Roman von Astrid Lindgren auf die 2500 Zuschauer fassende Open-Air-Bühne bringen. Die Hauptrollen übernehmen vier Jugendliche aus Altusried und Krugzell. Insgesamt werden 140 Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Statisten, davon zwei Drittel Kinder und Jugendliche, mitwirken. Ronja Räubertochter feiert am 8. Juli Premiere und wird bis zum 6. August 14 Mal zu sehen sein. Die Altusrieder sind überzeugt: Ihr Freilicht-Gelände am Dorfrand sei „die perfekte Kulisse“ für das Abenteuer-Märchen, das in wilder Natur spielt.

Eigentlich hätte die Geschichte um die Räubertochter Ronja, ihren Freund Birk und zwei verfeindete Familien schon im Sommer 2020 aufgeführt werden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte diesen Plan zunichte. Auch der zweite Anlauf im Jahr 2021 später scheiterte aus dem selben Grund. Wobei Corona nicht die Aufführungen, sondern die Proben verhindert hat, erläutert Regisseur Christian Müller. „Und wenn wir nicht proben können, können wir nicht spielen.“

Das Regie-Team von "Ronja Räubertochter" in Altusried (von links): Sabine Manteuffel (Kostüm und Bühne), Christian Müller (Regie), Gertrud Hiemer-Haslach (Komposition und Musikalische Leitung) Bild: Felix Ebert

Im Sommer 2022 stand dann das große Freilichtspiel „Wir Räuber“ an, so dass „Ronja Räubertochter“ nun im kommenden Sommer realisiert werden soll. Die Begeisterung für den Stoff sei bei den Mitwirkenden nach wie vor da, sagt Johanna Klüpfel, die künstlerische Leiterin der Freilichtspiele. Im Sprechrollenensemble haben sich einige Änderungen ergeben, aber die beiden ursprünglich vorgesehenen Ronja-Darstellerinnen, Leni Schmidt und Maja Wöhrle, sind immer noch im Boot. Klüpfel: „Seit den ersten Proben Ende 2019 sind aus den beiden Kindern Teenager geworden, sodass die Geschichte von Ronja und Birk einen neuen Drive bekommt.“

Zwei Mädchen aus Altusried werden abwechselnd die Rolle der Ronja übernehmen

Die beiden Altusriederinnen Leni Schmidt (16) und Maja Wöhrle (15) werden abwechselnd die Titelrolle des Wirbelwindes Ronja übernehmen. „Ich möchte zeigen, dass Ronja abenteuerlustig und impulsiv ist – und die Natur liebt“, sagt Leni Schmidt. Maja Wöhrle ergänzt: „Sie ist die Freiheit in Person.“ Auch die Rolle ihres Freundes Birk übernehmen zwei Schauspieler im Wechsel: der 17-jährige Lukas Düll aus Krugzell und der 16-jährige Tim Grote aus Altusried. Die Proben beginnen Ende Januar und verdichten sich Richtung Premiere immer mehr. Als Regisseur haben die Altusrieder den Stuttgarter Theatermann Christian Müller gewonnen. Der Text für die Altusrieder Aufführung stammt von Christian Schönfelder. Der Stuttgarter hat bereits drei Auftragswerke für die Allgäuer Freilichtbühne geschrieben. Für Bühnenbild (mit Fantasy-Elementen) und Kostüme sorgt Sabine Manteuffel.

Gertrud Hiemer-Haslach hat Musik für "Ronja Räubertochter" komponiert

Es wird diesmal auch wieder viel Live-Musik bei den Aufführungen geben. Dafür ist Gertrud Hiemer-Haslach verantwortlich, die sich seit vielen Jahren um die musikalischen Belange bei den Freilichtspielen kümmert. Für Ronja Räubertochter hat die Altusriederin eine halbes Dutzend Stücke komponiert: Lieder, welche die Darstellerinnen und Darsteller live singen, und atmosphärische Klänge zur Untermalung der Szenerie. Hiemer-Haslach wird zudem ein zwölfköpfiges Ensemble leiten, wobei sechs Musiker als Räuber-Combo auf der Bühne platziert sein werden.

4000 der 35.000 aufgelegten Karten sind schon verkauft, worüber Freilichtspiel-Geschäftsführer Sebastian Heerwart glücklich ist. „Eine sehr gute Zahl“, sagt er.

Tickets im Vorverkauf gibt es über das Kartenbüro Altusried, Telefon 08373/922 00, und online auf www.allgaeuer-freilichtbuehne.de